El PSOE Aragón intenta cambiarle el paso a Azcón y le "tiende la mano" ahora para aprobar los presupuestos

El PSOE aragonés acudirá a la reunión convocada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para intentar aprobar los presupuestos este miércoles. Además, ofrecen sus votos para sacar adelante el techo de gasto y dialogar “con seriedad” sobre los servicios públicos, la vivienda y la movilidad de la ciudad de Zaragoza, con la vista puesta en la segunda línea del tranvía o la ampliación de la primera hasta el barrio de Arcosur.

"Llevamos dos años del Gobierno de Azcón, un gobierno caótico, que nació con el pacto con Vox, que se ha desarrollado con Vox y que va a necesitar siempre a Vox", ha empezado Alegría, que ha comparecido ante los medios después de convocar de urgencia a la Comisión Ejecutiva Regional este lunes, 8 de diciembre.

Para la líder del PSOE en Aragón, el Gobierno del PP está "maniatado por los caprichos y las exigencias de la ultraderecha. Así ha sido, es y será", ha dicho, y por eso ha mostrado su "mano tendida" para "hablar con seriedad" del Presupuesto de 2026 con el presidente Azcón.

"En estos dos años, hemos visto a un presidente y un Gobierno que no ha gobernado", ha asegurado Alegría, que ha definido la actuación de Azcón como una política "anti", "antisanchismo y antialegría", y ha lamentado la confrontación "mañana, tarde y noche" con el Gobierno de España. "No se ha dedicado a hacer de Aragón una tierra mejor", ha denunciado.

Pese a ello, la portavoz del Gobierno de España y ministra de Educación ha dicho que su propuesta para dialogar "es seria", una vez conozcan el contenido de los presupuestos, "porque hasta ahora solo conocemos un Power Point".

Un paso al lado del ministerio y de la portavocía

Pilar Alegría ha reconocido que, si llega el momento del adelanto electoral, cambiarán sus responsabilidades en el Gobierno de España, aunque no ha concretado cuándo se produciría su paso al lado del ministerio y de la portavocía. Tampoco ha respondido Alegría a cómo les afecta ahora, al PSOE, un adelanto electoral en Aragón, apenas diez días después del encarcelamiento del exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, y se ha limitado a decir que la convocatoria electoral "solo depende del presidente Azcón", tanto si decide mantener la legislatura hasta el 2027 como si opta por el anticipo electoral.

La líder del PSOE aragonés, después de meses de desencuentros con el presidente aragonés, ha sorprendido diciendo que está "dispuesta" a dialogar con él unas cuentas, y que después será Azcón el responsable de explicar su camino. "No conocemos los presupuestos, solo conocemos, como todos ustedes, unas diapositivas de PowerPoint. Así se refleja a las claras las nulas ganas de llegar a ningún acuerdo", ha expresado. Y pese a ello, ha dicho que "no va a ser por el PSOE".

"Nosotros somos el principal partido de la oposición y, como tal, sabemos cuál es nuestra responsabilidad: trabajar en una alternativa para volver a gobernar. Pero también, trabajar, y apoyar aquellas políticas y propuestas que creamos que son buenas para Aragón y los aragoneses", ha defendido. Y de ahí, ha dicho, que no quiere un presupuesto "maniatado por la ultraderecha ni dictado por Vox, queremos un presupuesto para todos, que atienda a los problemas del Aragón real de hoy", ha subrayado la socialista, que ha explicado que por este motivo ofrece su mano tendida para hablar de vivienda pública para los aragoneses, que sea siempre considerada como pública y nunca se pueda especular.

Preguntada por este cambio de rumbo y sobre si el PSOE está realmente dispuesto a abstenerse en la votación de los presupuestos del PP, Alegría ha dicho que lo que están planteando es "una oposición responsable", y ha recordado que, en anteriores ocasiones, los socialistas ya han facilitado un techo de gasto del PP. Ocurrió, sin ir más lejos, en el primer año de legislatura de Azcón, con el PSOE bajo las directrices de Javier Lambán. Sería un cambio de rumbo total que PP y PSOE llegaran a aprobar, juntos, unas cuentas para la comunidad autónoma.

Pero Alegría ha dejado claro que no es un farol: "Sentémonos a hablar, a negociar y a acordar". "Planteamos estas propuestas porque creemos que son necesarias e importantes. Nuestra mano tendida va en serio. Nuestra voluntad es la de sentarme a negociar", ha subrayado. Y ha reconocido que, "para acordar, hacen falta al menos dos". "Le corresponde al señor Azcón recoger esa mano o decir que solo se quiere entender con la ultraderecha de Vox", ha zanjado Pilar Alegría, que ha intentado forzar otro relato antes de que comience la batalla electoral.

Tampoco ha respondido Alegría a cómo les afecta ahora en el PSOE la situación de casos de corrupción que rodean a la cúpula y que, según las encuestas nacionales, están desgastando las opciones del partido desde la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García.