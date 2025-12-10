PP y Vox esquivan de nuevo citar a las víctimas de la dana en las Corts pese a los gestos de Llorca

A la cuarta tampoco será la vencida para escuchar a las víctimas de la dana en las Corts. Ni haber intervenido en el Congreso hace ya más de un mes, ni la dimisión de Carlos Mazón como president, ni los intentos de su sucesor al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de acercar posturas con las asociaciones mayoritarias ha llevado el testimonio de familiares de víctimas y damnificados a la comisión de investigación del parlamento valenciano que afronta su cuarta sesión de comparecencias el próximo lunes 15 de diciembre con una nueva llamada a técnicos y expertos.

Ingenieros de caminos, arquitectos y hasta un catedrático en Derecho Civil protagonizarán el regreso a los trabajos de la comisión de investigación en las Corts tras un mes de inactividad, tal y como consta en la convocatoria que ha llegado este martes a los diputados de la comisión y a la que ha tenido acceso este periódico. Esta ha sido enviada después de que la Mesa de la comisión, con mayoría de PP y Vox, haya acordado el orden del día donde de nuevo, igual que ocurrió en la primera y segunda sesión, las explicaciones estarán más centradas en las infraestructuras hidráulicas que en la gestión política de ese día.

Esta dinámica de que intervengan perfiles técnicos, siempre vinculados a obras de ingeniería civil, solo se ha roto en la tercera sesión, la última hasta la fecha, el pasado 11 de noviembre cuando compareció Mazón, justo una semana después de dimitir. Antes, en las dos comparecencias previas, fueron técnicos de características similares a Teodoro Velázquez, Alejandro Escribano, Miguel Ángel Artacho, Ignacio Escuder o Miguel Ángel Carrillo, los citados para el próximo 15 de diciembre, todos con formación en Ingeniería o Arquitectura, además de Francisco Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil y exmagistrado del Tribunal Supremo. Tanto Velázquez como Orduña han participado previamente en la comisión del Senado.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, llora durante su comparecencia en el Congreso. / EFE/ JJ Guillem

La convocatoria a más expertos muestra que tanto la dimisión de Mazón como la investidura de Llorca como su sustituto no han cambiado la hoja de ruta de PP y Vox para la comisión de investigación en las Corts. El paso del expresident por este órgano se convierte así en un llamativo paréntesis en cuanto a la citación a cargos políticos. Para ese mismo 11 de noviembre, antes de que manifestara su intención de acudir, populares y voxistas pidieron para ese día que comparecieran representantes del Gobierno de España, desde Pedro Sánchez a Pilar Bernabé, que justificaron que las Corts no podía fiscalizar la gestión estatal.

Un mes después, PP y Vox regresan a los técnicos con los que empezaron lo que también supone un nuevo jarro de agua fría al deshielo que trataba de llevar a cabo Llorca con las asociaciones de víctimas. Estas han señalado en reiteradas ocasiones su deseo de dar su testimonio en las Corts lo que llevó en verano, cuando quien intentaba el acercamiento con ellas era Mazón, a cambiar el plan de trabajo para incorporar una citación futura expresa. Esta vuelve a retrasarse hasta, como mínimo, el próximo año, 2026. Y eso que quedan aún ocho técnicos de la lista de PP y Vox por llamar.

Distintas velocidades

Las comparecencias de técnicos choca con el avance en las intervenciones de cargos políticos que se está llevando a cabo en el Congreso. Ese mismo 15 de diciembre está citada la exconsellera Salomé Pradas. Será la quinta representante que formaba parte del Ejecutivo autonómico el 29-O que pase en un mes por la comisión de la Cámara Baja, con mayoría alternativa a PP y Vox, al que se ha de sumar el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Todos ellos precedidos por las víctimas de la dana, lo que muestra la velocidad de ambas comisiones.

Carlos Mazón comparece ante la comisión de investigación de la dana en las Corts / JM López

Ese ritmo también contrasta con la comisión del Senado, con mayoría absoluta de Vox y la primera que se puso con las comparecencias, allá por el mes de marzo. Esta regresará tras casi dos meses (la última fue el 20 de octubre) el próximo 18 de diciembre. Será con la intervención de dos representantes de sindicatos policiales: David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Estatal de Policia y Aarón Rivero, secretario general de JUPOL.

Por su parte, la que está ya acabada es la de la Diputación de Valencia, algo contra lo que se moverá el PSPV. El portavoz de los socialistas en la corporación provincial, Carlos Fernández Bielsa, reclamará en el próximo pleno que se reabra vistas las novedades que se han ido conociendo desde que se cerró en julio y que, considera, afectan a la gestión de la diputación. Entre estas, qué pasó con el servicio de teleasistencia del que fallecieron cinco usuarios, cuál fue el papel del jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, en el envío de la alarma o el de Mompó respecto a lo conocido sobre si su petición de cambiar palabras del mensaje retrasó su lanzamiento.