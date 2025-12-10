Una directora general contradice a Mazón y sostiene que no recuerda haber hablado con él la tarde de la dana

La exdirectora general de la secretaría del Gabinete del President Pilar Montes Torregrosa, que declara este miércoles como testigo ante la jueza y el fiscal de la dana, asegura que no recuerda haber hablado con el entonces presidente de la Generalitat el día de la dana, pero sí haber intercambiado mensajes sobre la agenda, que aportará voluntariamente a la causa.

Pilar Montes Torregrosa, que sigue como directora general aunque ahora de Relaciones Institucionales, dependiente de la Conselleria de Presidencia y a las órdenes de Henar Molinero, jefa de gabinete de Juanfran Pérez Llorca, contradice así el listado de llamadas de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, que facilitaron desde Presidencia de la Generalitat el pasado 15 de octubre. Según este listado, confeccionado a mano y que no especifica si son llamadas de salida o entrada, existe una llamada entre Mazón y Montes Torregrosa, a las 19.42 horas, después de que el jefe del Consell hablara con el secretario de Estado de Infraestructuras, Javier Sendra, quien le acababa de comunicar el "grave problema" en el metro. Así que la siguiente conversación no sería una comunicación de las que se olvidan.

Sin embargo, la entonces directora general del Gabinete del President ha asegurado que si hubiera hablado con Mazón, se lo habría dicho a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, con quien habló después. Con Mazón, Montes Torregrosa asegura sólo tener un mensaje de whatsapp "con los billetes de tren [de de un viaje a Madrid que tenía previsto al día siguiente]. Otro para mandarle documentación donde almorzaba [en El Ventorro] y a las 23 horas largas recibo llamada del Lehendakari que quería contactar con él. No tengo nada más", ha asegura la directora general, según fuentes conocedoras de su declaración.

"Si me hubiera llamado y hablado diría la conversación, pero no recuerdo ninguna" ha sostenido la directora general, quien la tarde del 29 de octubre se desplazó a Alicante, habló con el jefe de gabinete de Mazón por el tema de la agenda y no le dije que había con Mazon. "Si lo hubiera dicho, le hubiera dicho algo", ha sostenido la testigo.