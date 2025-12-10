Sara Fernández

Feijóo, a Sánchez: "Ha pasado usted de 'hermana yo sí te creo' a 'calladita estás más guapa'"

"El feminismo, a todos nos da lecciones. A mi el primero". Con estas palabras ha arrancado este miércoles Pedro Sánchez la última sesión de control al Gobierno del año, antes incluso de que Alberto Núñez Feijóo entrara en materia para reprocharle el 'caso Salazar'. No ha tardado después el líder del PP en echarle en cara las últimas denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa, y la gestión que está haciendo el Gobierno: "Ha pasado usted del 'hermana, yo si te creo' al 'calladita está mas guapa'". El jefe del Ejecutivo se ha defendido denunciando la "amenaza" que supone la coalición negacionista" de PP y Vox.