Los entresijos de un adelanto electoral insólito: estas son las fechas más probables para las elecciones en Aragón

Deshojando la margarita están en el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, barajando fechas y haciendo cálculos sobre cuándo sería el mejor momento para convocar a la ciudadanía aragonesa a las urnas en el primer anticipo electoral de la historia de la democracia en la comunidad autónoma. La decisión solo depende del presidente, Jorge Azcón, que ha acabado este miércoles las primeras reuniones de la ronda de contactos que ha mantenido con los representantes de los grupos parlamentarios con la intención de aprobar los Presupuestos de 2026.

Sin embargo, queda una última bala en la recámara. La segunda reunión que el líder del Ejecutivo aragonés tiene previsto mantener con el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, para tratar de acercar unas posturas que parecen, a día de hoy, irreconciliables. Según dijeron los propios protagonistas ayer, la distancia entre ambos es "lejana" y desde el PP ven algunas de sus propuestas "inasumibles porque son ilegales". La opción del PSOE, que tiende su mano para aprobar el techo de gasto y dialogar sobre las cuentas, nunca ha sido tomada en serio realmente por el PP.

Al cierre de la primera jornada de la ronda de contactos, tras la reunión con Vox, el consejero de Hacienda avanzó que habría un segundo encuentro de "sí o no" con la ultraderecha esta semana, y se interpretó que la cita tendría que producirse entre el jueves y el viernes. Pero fuentes cercanas al presidente de Aragón confirman ahora que ese encuentro podría producirse, también, durante el fin de semana, aunque no hay una fecha cerrada. Fue el propio Azcón el que aseguró, al convocar la ronda de contactos el pasado viernes, que de esta semana saldría con una decisión: o presupuestos, o elecciones. Y la cuerda se puede estirar, parece ser, hasta el domingo.

Una vez que esa segunda reunión con Vox pase, pueden ocurrir varias cosas. Que, para sorpresa de todos, PP y Vox logren alcanzar un acuerdo y aprueben las cuentas para 2026, o que se produzca lo previsible: que no haya pacto y empiece el tiempo de descuento para el adelanto electoral.

De ser así, y en el entorno del presidente ven poco margen de confianza en que se pueda alcanzar un pacto, el camino ya estaría expedito para la convocatoria con las urnas. En este punto, los plazos y los procedimientos están medidos por ley. Y ya solo dependería de la voluntad de apretar el botón por parte del presidente.

Según confirman desde el gabinete, el presidente Azcón tendría firmar el decreto de disolución de las Cortes un lunes, y publicarse el acuerdo en el Boletín Oficial de Aragón al día siguiente, el martes, cuando se haría oficial. Y desde entonces, pasarán 54 días hasta la fecha de las primeras elecciones autonómicas anticipadas en Aragón.

Nadie habla de fechas: "Queremos aprobar los presupuestos"

Nadie pone sobre la mesa fechas concretas ni se atreve a confirmar o desmentir los cálculos de los demás. Insisten en que están "trabajando para aprobar unos presupuestos". Pero las cuentas son rápidas. Si Azcón zanja la ronda de contactos sin éxito este domingo, el mismo lunes 15 de diciembre podría convocar las elecciones. Y eso supondría que la cita con las urnas sería el 8 de febrero de 2026. Una fecha en la que Aragón podría ir por libre, como prefiere el presidente autonómico, sin coincidir con las elecciones autonómicas previstas en Castilla y León.

Si se retrasa la decisión, parece descartado que Azcón convocara una cita con las urnas el 22 de diciembre, con la ciudadanía aragonesa -y los medios de comunicación- más pendientes del sorteo de la Lotería de Navidad que de la actualidad política de la comunidad. Esta alternativa llevaría a unas elecciones autonómicas el 15 de febrero. Y supondría que, en el momento de la convocatoria, Azcón ya tendría información del resultado electoral en Extremadura, donde se la juega su homóloga María Guardiola.

Pero si el presidente optara por alargar todavía más su decisión, en contra de lo que ha venido diciendo en los últimos días, la convocatoria electoral podría producirse el 29 de diciembre, en plenas fiestas navideñas, lo que supondría celebrar las elecciones el 22 de febrero.

Nada está escrito ni decidido. Pero los propios plazos que se ha impuesto Azcón llevan a este camino. Aunque en política cada día es un mundo y los compromisos, flexibles. Si el resto de grupos convencen al Ejecutivo aragonés de tramitar el techo de gasto y los presupuestos en las Cortes de Aragón, como marca el Estatuto de Autonomía, el escenario se transforma y no podrían celebrarse elecciones prácticamente hasta marzo, una fecha demasiado cercana del examen a Alfonso Fernández Mañueco. Y a Jorge Azcón no le interesa que se mezcle su negociación con la de Castilla y León.