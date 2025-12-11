La Junta de Andalucía señala a María Jesús Montero tras la detención de Vicente Fernández por la UCO: "Fue su mano derecha"

La detención del interventor de la Junta de Andalucía y ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Insdustriales (SEPI), Vicente Fernández, en el marco de la investigación por corrupción abierta por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha servido de base al Gobierno andaluz para apuntar directamente a la vicepresidenta y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, con quien trabajó directamente tanto en la administración autonómica como en el Gobierno de España. "Todos decían que era su mano derecha", apuntó la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

La consejera criticó en este sentido el "silencio atronador" que se mantiene a su juicio desde el PSOE y desde el entorno de Montero y reclamó que se den "explicaciones" inmediatas". "Ni España ni Andalucía merecen levantarse cada día con un nuevo escándalo", ha apuntado la portavoz de la Junta, quien incidió en que Vicente Fernández fue interventor de la Junta en la etapa de Montero como consejera y que posteriormente lo incluyó en su equipo como presidente de la SEPI en el Ministerio.

"Son ya muchas cuestiones las que afectan directamente al PSOE de Andalucía. Los socialistas andaluces y la propia María Jesús Montero tienen que dar explicaciones sobre qué está pasando alrededor del PSOE-A y qué vinculación había con el expresidente de la SEPI del que todo el mundo da por hecho que era la mano derecha de Montero en Andalucía", advirtió la consejera de Hacienda.

La detención de Vicente Fernández se produce días después de que fuera exculpado en la causa abierta por la adjudicación de la mina de Aználcollar en la que figuró como investigado durante años. De hecho, este fue el motivo que alegó para su salida de la SEPI. Finalmente, el juzgado avaló el proceso realizado por la Administración autonómica y archivó la denuncia.

Su inclusión en esta causa supone un duro golpe para María Jesús Montero a quien apunta directamente el PP tanto en Andalucía, a través del Gobierno autonómico, como a nivel nacional desde la dirección de Génova, debido a su estrecha relación con el detenido. Todo ello, a las puertas del inicio de la campaña de las autonómicas.

El PSOE se desmarca de Vicente Fernández: "No es militante"

El PSOE, por su parte, ha marcado distancia con la detención de Vicente Fernández al subrayar que "no era militante" y que "desde hace bastantes años no formaba parte del Gobierno de España".

"No es militante del Partido Socialista, y hasta donde yo sé, desde hace bastantes años, seis años creo, aproximadamente, no forma parte del Gobierno, no tiene relaciones con el Gobierno en ningún caso. Habrá que esperar a tener más información para hacer una valoración más profunda", apuntó la portavoz parlamentaria socialista, María Márquez.

¿Qué investiga la UCO?

Los agentes de la UCO están investigando los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Se han realizado hasta el momento tres detenciones. Además del ex presidente de la SEPI y la militante Leire Díaz, ha sido arrestado Antxon Alonso, vinculado a la empresa Servinabar al igual que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Se están relizando además una veintena de registros en distintos puntos de España, entre ellos Sevilla. La operación se desarrolla por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que esta semana se encuentra en funciones de guardia. Una vez desarrollados los registros, el instructor tendrá que enviar a reparto la causa.