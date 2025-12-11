La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y realiza registros en varias empresas tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

El empresario Antxon Alonso también ha sido detenido en la misma operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha. Este tercer detenido, que según la investigación del caso Koldo es socio en la empresa navarra Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue arrestado en Vizcaya, completan fuentes de la investigación a EL PERIÓDICO.

Este jueves los agentes de la UCO están realizando, en el marco de esta investigación secreta por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, 19 registros en diferentes empresas vinculadas a la mercantil navarra atribuida a Alonso y Cerdán. La operación se desarrolla por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que esta semana se encuentra en funciones de guardia. Una vez desarrollados los registros, el instructor tendrá que enviar a reparto la causa, informa Ángeles Vázquez.

Madrid, Sevilla y Zaragoza

Según han informado a esta redacción fuentes de la investigación, los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este último caso en la sede de la empresa Forestalia; y están relacionados con firmas vinculadas a la mercantil que la UCO vincula a Cerdán y a su supuesto socio Antxon Alonso, a quien Koldo García llamaba con el apelativo de 'Guipuchi'.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previsto nuevos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Se trata de una operación en marcha en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes jurídicas avanzan que los detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a las 10 horas.