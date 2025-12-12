El alcalde de Almussafes se defiende de las denuncias: "Es una campaña de acoso y derribo"

El alcalde de la localida valenciana de Almussafes y número dos de los socialistas en la provincia de Valencia, Toni González, se ha pronunciado ante las dos denuncias internas de acoso sexual y laboral que investiga el PSOE: "Es absolutamente falso que haya acosado ni laboral, ni sexualmente a ninguna persona. Estas acusaciones son rotundamente falsas y ejerceré todas las acciones judiciales necesarias para que la verdad prevalezca y para defender mi inocencia allá donde haga falta", ha afirmado a través de un comunicado remitido a este medio.

González también es vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa y miembro en la ejecutiva 'de país' que dirige Diana Morant como vocal.

"Falsas acusaciones"

Sobre su caso, el alcalde de Almussafes aclara que "la denuncia de acoso sexual y laboral es el último paso de una campaña de acoso y derribo que la denunciante empezó hace más de un año tras serle negado por parte de la empresa pública de Almussafes en la que trabaja un aumento de sueldo y una mejora de sus condiciones laborales".

En ese sentido, también aclara que "desde ese momento, emprendió una guerra de denuncias contra trabajadores municipales, compañeros de partido, la propia empresa pública para la que trabaja y cualquiera que no se plegara a sus intereses. Estas denuncias, que ahora culminan con estas falsas acusaciones, han sido alentadas por mis rivales políticos, de dentro y de fuera del partido".

Finalmente, Toni González destaca que no va a parar hasta demostrar su inocencia: "Lo haré sin dejar de lado a los vecinos y vecinas de Almussafes, que desde 2015 apoyan sin fisuras nuestro proyecto político y a los cuales me debo".

Primera denuncia

La denuncia por acoso sexual presentada contra él es la primera que afecta a un responsable del PSPV-PSOE desde que saltó el caso de las relacionadas con el ya exasesor de la Moncloa Paco Salazar.

El PSPV-PSOE, del que Diana Morant ocupa el puesto de secretaria general, es la federación a la que pertenecen tanto la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como la secretaria federal de Igualdad, la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé

González es el alcalde de Almussafes, un municipio de unos 9.000 habitantes al suroeste de València especialmente marcado por la industria del motor, pues en Almussafes radica la fábrica de Ford en España, con más de 4.000 empleados en la actualidad.