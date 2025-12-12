El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes

El 'me too' del PSOE comenzado con las denuncias sobre Francisco Salazar ha llegado al PSPV. Ferraz investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral al alcalde de Almussafes, Toni González, quien también es vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa y miembro en la ejecutiva 'de país' que dirige Diana Morant como vocal. González es uno de los referentes del 'abalismo' después de la caída de José Luis Ábalos.

La investigación de las dos denuncias la ha desvelado 'eldiario.es' que citan fuentes de la dirección del partido para señalar que, más allá de la investigación, de momento no se ha tomado ninguna medida contra González. Según ha podido saber este periódico, los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes que gobierna González desde 2015 y son dos denuncias diferenciadas: una por acoso laboral y otra por acoso sexual que se han denunciado tanto en el canal Antiacoso de los socialistas como al Departamento de Cumplimiento de Normativa.

De momento, en ambos casos el partido ha iniciado las pesquisas necesarias para cotejar los hechos y poder tomar decisiones, que se espera que se tomen pronto, sin especificar. La ejecutiva ha tenido constancia de este nuevo caso este mismo viernes, sin especificar tampoco de cuándo datan las denuncias presentadas contra González ya que su tramitación va por un canal independiente a los mandos de la formación.

Esta denuncia sería la primera que afectaría a un cargo de los socialistas valencianos después de que se hayan conocido casos como el de Salazar, excolaborador de Pedro Sánchez en la Moncloa, el secretario general del Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo y el ya ex miembro de la ejecutiva y exsenador Javier Izquierdo, sobre el que la formación ha abierto un expediente por las noticias publicadas en torno a él sobre el que, de momento, no hay denuncia interna alguna.

Poder orgánico

La afección de esta primera denuncia a un cargo del PSPV es sobre un alcalde con diez años de trayectoria en su consistorio y con poder interno en el partido. González se había erigido en el principal dirigente del sector del abalismo una vez caído en desgracia el exministro. A su favor contaban sus victorias en Almussafes, una localidad que tiene gran importancia en el seno del PSPV gracias a sus casi 350 militantes, convirtiéndose en uno de los territorios determinantes en los procesos orgánicos. Tras la salida de Ábalos, González se había mostrado como un aliado de Bielsa

El caso de González se conoce apenas unas horas después de que la secretaria de Organización, Rebeca Torró, expusiera la respuesta del partido ante las denuncias sobre Salazar. En el momento de su comparecencia, nada se sabía (al menos públicamente) de la situación del alcalde de Almussafes. Lo más próximo a este nuevo caso ha sido su referencia a animar a aquellas personas que tengan conocimiento de presuntos comportamientos vinculados con acoso sexual que los denuncien.

De las denuncias presentadas no se han conocido los hechos y se desconoce si tiene algo que ver con la investigación abierta por la Agencia Antifraude publicada en noviembre por Levante-EMV. Estas se centraban en presuntas irregularidades en los procesos de contratación y el funcionamiento interno de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Almussafes (EMSPA) y han acabado otorgando protección a la trabajadora que formuló la misma que aseguró que desde que inició el proceso ha sufrido difamaciones y ataques personales.