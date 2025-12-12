El PSOE ofrecerá "respaldo jurídico" a las mujeres que quieran denunciar a Salazar y abre expediente a otros dos exdirigentes

El PSOE busca ahora demostrar su contundencia ante los casos de acoso que se han ido conociendo en las últimas semanas tras las críticas recibidas incluso desde el interior del partido. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha explicado este viernes que el órgano contra el acoso del partido ha finalizado su informe sobre las denuncias contra Francisco Salazar y, aunque ha asegurado que no puede desvelar el contenido del mismo, ha afirmado que ofrecerán "todo el respaldo jurídico" a aquellas mujeres que quiera emprender "acciones legales" contra él.

Torró también ha admitido los "errores" que han cometido como formación a la hora de tramitar las denuncias anónimas que se presentaron contra Salazar en julio: "Quiero reiterarles las disculpas en nombre del PSOE y del mío propio por no haber estado a la altura". Además, la dirigente socialista ha informado de la apertura de dos expedientes informativos. Una a Antonio Hernández, el que fuera 'número dos' de Salazar y fue cesado esta semana de su cargo en la Moncloa, por ser "posible conocedor de los hechos" y no denunciarlos. Otro al ya exsecretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, que dimitió de sus cargos orgánicos e institucionales este jueves y sobre el que ha trascendido una denuncia de acoso contra él, aunque en el PSOE no tienen constancia de esta misma.

El informe

"Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de tapar o de encubrir ningún caso", ha sentenciado Torró, aunque ha admitido que se han cometido "errores" en la tramitación de las denuncias de acoso. En concreto, la dirigente socialista ha explicado que el 5 de julio, justo antes del Congreso Federal de PSOE del 5 de julio, se recibieron dos denuncias anónimas contra Salazar y que, ya entonces, el partido tomó "una decisión política, inmediata y contundente" al no incluirle en la Ejecutiva del partido y cesarle de todos sus puestos institucionales. Además, ha dicho que dos días después se habilitó un "canal específico para poder hacer llegar las denuncias de forma telemática al órgano contra el acoso".

No obstante, ha continuado, durante el proceso de "falló" en la "comunicación" con las víctimas, lo que ha provocado "dudas legítimas sobre el procedimiento". Sin dar más explicaciones, Torró ha insistido en que esos "errores" son en la interacción, una "falta de sensibilidad" con las denunciantes y que, por ello, van a activar "medidas para mejorar el funcionamiento del órgano". Sin embargo, como ya hizo Pedro Sánchez este miércoles, ha recordado que este es un problema que no afecta solo al PSOE, sino a la sociedad en su conjunto.

Aun así, la dirigente socialista ha apuntado a que este órgano ha estado trabajando durante todo este tiempo y que este viernes ha finalizado su informe. Torró ha dicho que es "absolutamente confidencial y su divulgación puede dar lugar a acciones legales", pero ha dejado entrever que, tras la investigación, dan veracidad a las denuncias: "El PSOE determina que las mujeres denunciantes que quieran emprender acciones legales contarán con todo el respaldo jurídico para ello, de la misma manera que respetamos a aquellas que no quieran acudir a la vía jurisdiccional".

Apertura de informes

Torró ha explicado que, al haberse dado de baja como militante del PSOE, no pueden abrir expediente a Salazar, pero que los hechos conocidos suponen una "falta muy grave", por lo que sí que dejarán constancia de lo ocurrido en el registro, para que si quiere volver a ser militante no puede ser de maneta automática. También abrirán expediente informativo a Hernández, el que fuera mano derecha de Salazar, como "posible conocedor de los hechos" y para recabar toda la información necesaria.

A este caso, se sumó este jueves el de Izquierdo, senador y ya exsecretario de Estudios y Programas del PSOE. Torró ha dicho que recibió por la tarde su "renuncia voluntaria" y que después empezaron a ver informaciones sobre un posible caso de acoso. "Tengo que decirles que el PSOE no ha recibido ninguna denuncia con respecto a Javier Izquierdo", ha aseverado antes de señalar que han decidido "abrirle un expediente informativo de oficio, sin denuncia, pero dado que han aparecido también noticias como un posible caso". En esta línea, ha animado a que aquellas personas que tengan conocimiento de estos presuntos comportamientos, los denuncien.

Pese a todos los frentes abiertos que tiene el PSOE y el Gobierno, Torró ha reiterado la intención del Ejecutivo de agotar la legislatura. Así, ha dicho que el Gobierno, "gobierna y funciona bien" y está respondiendo "con absoluta contundencia" ante los casos de corrupción y de acoso sexual. "Nos queda mucho por hacer y vamos a seguir gobernando", ha sentenciado.