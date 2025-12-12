La UCO pone el foco en el patrimonio de Vicente Fernández y en los ingresos en su bar de Sevilla tras salir de la SEPI

Vicente Fernández se enfrentó el pasado mes de julio a una comisión de investigación en relación a los contratos y ayudas relacionadas con el caso Koldo en la que fue cuestionado por su aumento de patrimonio. El diputado del PP, Francisco Bernabé, le preguntó por el incremento de sus propiedades a pesar de que sus ingresos declarados, como interventor general de la Junta de Andalucía, presidente de la SEPI, letrado de la Junta y director comercial de Servinabar, no parecían alcanzarle para ello.

"¿Cómo es posible que, habiendo usted cobrado, como mucho —vamos, ni de lejos llega usted—, el millón de euros durante esos años por sus salarios, tenga inscritos en el Registro de la Propiedad los siguientes inmuebles: un piso de 330 metros cuadrados en la urbanización de lujo Puerta de Hierro, en Madrid; dos chalets en la exclusiva urbanización El Aljarafe, de Sevilla: uno de 500 metros y otro de 1.000 metros cuadrados, con piscina, y tres viviendas en Marbella, entre primera y segunda línea de playa, más dos garajes y dos trasteros?", le interpeló el diputado del PP al ex presidente de la Sepi.

La pregunta se quedó sin respuesta. Fernández se negó a contestar por estar investigado en el caso de la supuesta adjudicación irregular de la Mina de Aznalcóllar. Lo cierto es que diez días antes de que se formulara aquella pregunta, a finales de julio, habían finalizado las sesiones de este caso -que se venía celebrando desde marzo en la Audiencia Provincial de Sevilla-. El fallo le absolvió junto a otras 15 personas hace apenas dos semanas.

La noche de este miércoles, Vicente Fernández fue detenido, al igual que Leire Díaz, en el marco de una operación que investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La operación se desarrolla por orden del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular Antonio Piña, en funciones de guardia. Una vez desarrollados los registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza, el instructor tendrá que enviar a reparto la causa, según informó la periodista Ángeles Vázquez de El Periódico.

Registros en el bar La Bola

Entre los registros realizados en la capital hispalense se encuentra el bar La Bola de La Cartuja. Este negocio era un hervidero de periodistas este jueves por la mañana y los trabajadores negaron conocer de qué trataba el asunto. La Bola Innovación SL es la empresa que rige el establecimiento hostelero y desde hace unos años su adminsitrador único es Vicente Fernández.

El negocio del expresidente de la Sepi tiene presentadas las cuentas en el Registro Mercantil hasta el año 2023. Se trata de un negocio con una amplia terraza que se dedica a los desayunos y a las comidas, entre las que tiene menú del día o distintos platos. Además, en la cartelería se anuncia también como un establecimiento de previas para vivir los partidos como local del Real Betis Balompié, ya que es uno de los negocios más cercanos al estadio donde se asienta como inquilino esta temporada el conjunto verdiblanco.

El negocio del que Fernández es administrador único sufrió un incremento de ventas entre 2021 hasta 2023. Si el año después de la crisis de la Covid-19, La Bola Innovación vendió 167.453,58 euros, el siguiente las incrementaría en casi un 80% hasta alcanzar los 299.539,01 euros. El último ejercicio registrado las ventas serían aún mayores: 386.996,68 euros. Es decir, de 2021 a 2023 dobló las ventas.

El doble de ventas, la mitad de beneficio

Sin embargo, estos datos de venta no se tradujeron en resultados mejores per se. De hecho, el beneficio neto de la empresa, y por tanto la rentabilidad en términos absolutos, tuvo su mejor resultado en 2021: 40.638,26 euros. En el año 2022, este beneficio cayó hasta los 11.418,82 euros (-71,9%). En 2023 sufrió un leve repunte hasta alcanzar los 19.018,87 euros.

En estos años, el número de empleados, según los datos públicos del Registro Mercantil, aumentó de los 6 hasta los 10. Es decir, eran 6 en 2021, 8 en 2022 y 10 en 2023. El gasto en este capítulo, por tanto, fue mayor.

El ROA (Rentabilidad Económica) también marca como el mejor año 2021: con un 29,12%. Tras la bajada de 2022 a 11,01%, en 2023 se recuperó hasta los 22,88%. Algo similar ocurrió con la Rentabilidad Financiera (ROE) -en 2021 un 44,65%; 14,48% (2022); y 25,48% (2023)- y con la rentabilidad de explotación (2021: 31,77%; 2022: 13,13%; 2024).

Cabe destacar que el negocio consigue dejar prácticamente a cero los niveles de deuda en el año 2023. El montante fue prácticamente similar en los dos años anteriores.