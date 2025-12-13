Directo | Feijóo ofrece un mitin con Guardiola en pleno ecuador de la campaña en Extremadura

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó en la noche de este viernes una visita sorpresa a Trujillo, coincidiendo con la celebración de la Gala del Deporte. Al término del acto, el líder popular se dejó ver en el vestíbulo del Palacio de los Barrantes-Cervantes, donde aprovechó para visitar el famoso Belén de Jesús Ortiz y recorrer la exposición 'Elogio de la sombra', del artista peruano Fernando de Fernando de Szyszlo, instalada en este emblemático espacio cultural.

Durante la visita, Feijóo estuvo acompañado por la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, el secretario general del PP, Abel Bautista, el presidente provincial del Partido Popular en Cáceres, Laureano León, así como por diputados autonómicos de la comarca, entre ellos Olivia Labrador, además de otros cargos del partido a nivel local.

El líder del PP con la alcaldesa. / Sergio Herguijuela

La presencia inesperada del presidente nacional del PP causó una notable expectación entre los asistentes a la gala, muchos de los cuales aprovecharon la ocasión para saludarle y fotografiarse con él. La visita se enmarca en su agenda en Extremadura por la campaña del 21-D. Fuentes de este periódico, confirman que Núñez Feijóo hará noche en Trujillo, ciudad a la que califica como preciosa, después de participar este viernes en un mitin en Puebla de Alcocer y con la vista puesta en el acto previsto mañana sábado, a las 11.30 horas, en Navalmoral de la Mata, en el pabellón municipal Navarrosa.