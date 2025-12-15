Redacción Levante-EMV

La 'cobra' de Gabriel Rufián a Salomé Pradas

Salomé Pradas ha llegado este lunes a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. Antes de comenzar su declaración ha ido a saludar a uno por uno a los portavoces de los distintos grupos dejando una imagen llamativa: en el momento en el que ha ido a saludar a Gabriel Rufián, portavoz de ERC, le ha dado primero la mano y al hacer el amago de darle dos besos, el dirigente republicano se ha apartado. Más información