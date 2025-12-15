PP exige a Sánchez "explicaciones" y reta a Díaz a dimitir para forzar una crisis de Gobierno

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, exigió al presidente del Gobierno que dé "explicaciones" ante el Congreso de las actuaciones del Ejecutivo que "solo" le "renta" a él. Es más, para Gamarra, Pedro Sánchez ha hecho un "mitin" en lugar de un "balance" de su gestión desde el Palacio de La Moncloa, la "zona cero de la corrupción y el machismo, porque nadie puede obviar y olvidar que es en Moncloa donde se han producido esos abusos sexuales denunciados".

En una rueda de prensa que comenzó justo cuando acabó la intervención de Sánchez, la dirigente PP remarcó que Sánchez dede dar "explicaiones de lo que él llama errores" pero que son "corrupción y machismo", y también de la "corrupción" que también, dijo, afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"No estamos ante una crisis de Gobierno, sino viviendo en directo la descomposición de todo un Gobierno", remarcó Gamarra después de poner también el foco en los socios del Ejecutivo, y, en concreto, en Sumar. Aprovechó incluso para retar a la vicepresidenta segunda y a los ministros de Sumar de que dimitan si "están incómodos" ante los casos de corrupción. De continuar, dijo, "son tan cómplices y responsables como Pedro Sánchez salvo que dejen de ir de boquillas y empiecen a dar explicaciones".

Menos fingir

La crisis de Gobierno que demandan "está al alcance de los ministros de Sumar", porque la pueden "generar" ellos dimitiendo si el presidente no acomete acción alguna. Mientras no cometan estos hechos, ahondó, serán "no solo complices de este deterioro, sino que se están beneficiando de él", resumió Gamarra.

Además, la exportavoz parlamentaria anunció que el Partido Popular se ha "personado" judicialmente en la trama Leire y los supuestos amaños de los contratos relacionados con la Sepi. En concreto en en la investigación que dirige provisionalmente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, contra la trama por la que fueron detenidos y luego puestos en libertad la conocida como ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, para presuntamente amañar contratos públicos.

Tras este apunte Gamarra adelantó que "todos tenemos claro que cuando finalice esta semana habrá nuevos casos, habrá nuevos detenidos, habrá nuevos investigados, habrá nuevas sedes que habrán sido requeridas de información o habrán recibido la entrada y la visita de la UCO".

En esta línea, Gamarra instó a Díaz a que en vez de "fingir enfado" con los casos de corrupción y presunto acoso sexual del PSOE, Sumar apoye la petición de comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno. Es más, sostuvo que Díaz "tiene en su mano" que Sánchez "dé cuentas" en la Cámara Baja y señaló que los socios parlamentarios del Ejecutivo tienen que decidir si quieren "seguir siendo cómplices". La Mesa del Congreso de los Diputados se reunirá este martes para decidir si acepta o no la petición de comparecencia urgente y extraordinaria de Sánchez anunciada la semana pasada por Núñez Feijóo. Una comparecencia en la que, dijo, también debería dar cuenta sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por la “alarmante” información publicada y que le “involucra” con “en ese grupo de empresarios” que lideró el rescate de la aerolínea, que se apresuró a afirmar que fue “irregular”.

"Menos palabras y más hechos, menos ir de boquilla y más actuar políticamente", remarcó la dirigente popular desde la sede nacional del PP retando a Yolanda Díaz. “Son tan responsables como Pedro Sánchez, salvo que dejen de ir de boquilla y comiencen a pedir explicaciones”, remachó Gamarra, quien considera que “algo sabe” Díaz para apresurarse a pedir un cambio del Consejo de Ministros de arriba a abajo.

Más detenciones

La dirigente popular vaticinó estos registos y detenciones de las que, avanzó, aun no se sea "quiénes serán, pero sí sabemos que estarán vinculados al Partido Socialista y que formarán parte del círculo más estrecho de Pedro Sánchez". "Esta ya es la evidencia" que tiene el Partido Popular de que todo lo relacionado "con el sanchismo, el Gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista bajo el liderazgo de Pedro Sánchez o el entorno personal de Pedro Sánchez está bajo sospecha".

"Ya esto se ha terminado", repitió Gamarra en varios momentos para dar por concluida la legistura y reclamar convocatoria electoral. A su juicio, el "gobernar se ha convertido en un mero ejercicio de resistencia de Pedro Sánchez, pero no hay capacidad ni para resolver los problemas de los españoles, ni tan siquiera por decencia para dar la palabra a los españoles. La responsabilidad política del presidente escala cada día".