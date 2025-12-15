'Fact-check' al balance de Sánchez: de las medidas contra la corrupción a la factura de la luz

Durante casi una hora y media y en el momento más complejo de la legislatura, con los presuntos casos de corrupción y de acoso sexual aflorando en las filas socialistas, Pedro Sánchez ha comparecido para hacer el balance anual. Unos días antes de lo que suele ser habitual, el presidente del Gobierno ha sacado pecho de la acción del Ejecutivo, ha admitido "errores" y ha reiterado que su objetivo sigue siendo agotar la legislatura. "Si hay que aguantar más fango, lo haré", ha sentenciado. A continuación, verificamos algunas de las afirmaciones del jefe del Ejecutivo.

Hemos ampliado los servicios de cobertura universal en el Sistema Nacional de Salud y lo hemos hecho con diez nuevos cribados neonatales y salud bucodental para los mayores de 65 años., Donde otros privatizan, nosotros lo que estamos haciendo es dar recursos económicos precisamente para fortalecer la sanidad pública. Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

Es cierto que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) dio luz verde a mediados de noviembre la tramitación del proyecto normativo que actualiza y concreta la cartera común de servicios del Servicio Nacional de Salud e incorpora diez nuevas patologías al programa de cribado neonatal. Sin embargo, Sánchez contrapone esta aprobación a la gestión que realiza el PP en algunas comunidades, cuando en el CISNS están representadas todas las autonomías y todas votaron a favor de esta ampliación de los servicios.

"No hay caso de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No lo hay" Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

Esta afirmación es verdadera. En ningún informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ni en ningún auto se afirma que exista una financiación irregular en el PSOE. Tampoco está siendo investigado el partido ni nadie por un delito similar. Por el momento, la Audiencia Nacional sí ha solicitado información sobre los pagos en metálicos realizados a los cargos socialistas entre 2017 y 2024.

En este sentido, cabe resaltar que el PSOE sigue personado en esta causa como acusador y que cuando otras acusaciones pidieron que dejara de serlo al estar siendo investigado en la misma causa, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno defendió que "resulta obvio que la hipótesis planteada como tal no puede ser efectiva y realmente considerada en estos momentos a los efectos pretendidos puesto que no deja de ser una conjetura".

El 9 de julio saben ustedes que aprobamos el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Estamos cumpliendo en tiempo récord, por cierto, hemos puesto en marcha ya 13 de esas 15 medidas anunciadas. Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción el 9 de julio. Sin embargo, desde entonces, la mayoría de las medidas están paradas y casi no se ha avanzado nada. Entre las 15 medidas hay varias reformas del Código Penal, una para crear la figura del "decomiso administrativo", otra para endurecer las sanciones a empresas corruptoras y ninguna de ellas se ha registrado. Tampoco se han dado pasos firmes para la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública.

Menos del 1% de los abortos en la Comunidad de Madrid o por citar otro territorio en Andalucía, se practican en lo público. Es decir, el 99% se derivan a centros privados o concertados. Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

Tras el choque con el PP por el blindaje del aborto en la Constitución y la polémica entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, Sánchez ha asegurado que esta autonomía el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a centros privados, una cifra que es cierta. Según el Ministerio de Sanidad, solo el 0,47% de los abortos practicados en la Comunidad de Madrid se realizaron en un centro público y en el caso de Andalucía fue del 0,2%.

"Fuimos los primeros en reconocer el Estado de Palestina. El tiempo, evidentemente, nos dio la razón" Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

España ha sido uno de los países que más ha empujado a nivel internacional por el reconocimiento de Palestina desde que se inició la guerra en Gaza. No obstante, es falso que España fuese el primero país en reconocer al Estado de Palestina. Primero lo hizo Suecia y hace, además, mucho tiempo, en 2014. Además, en mayo de 2024, cuando Sánchez dio este paso adelante lo hizo acompañado de Irlanda y Noruega, por lo que no se trata de un mérito que corresponda a un único país.

"También quiero decirles que hemos lanzado esa empresa pública que se va a llamar ‘Casa 47’ por el artículo 47 de nuestra Constitución. Una nueva empresa estatal de vivienda para recuperar las casas que nunca debimos perder, incorporando más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de ese banco malo que se aprobó por parte de la anterior administración. Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

Las cifras que ofrece Sánchez son ciertas, y así se recogen en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de julio de este año. Sin embargo, el presidente del Gobierno da por hecho que todas esas viviendas y esos suelos pasarán a formar parte de la nueva empresa pública, pero en el acuerdo se establece que son cifras que se han "identificado de forma preliminar como aptas o potencialmente aptas", por lo que no es seguro que todas ellas pasen a formar parte de 'Casa 47'. Además, las 40.000 viviendas no pasarán en bloque a esta empresa ni a corto plazo.

Hemos aumentado en 12 puntos la generación eléctrica renovable, lo que nos permite tener unas facturas de la electricidad más baratas -por cierto, las más baratas de toda la Unión Europea- y un mix eléctrico en el que casi el 60% es energía renovable. Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

Según los datos ofrecidos por Eurostat, es falso que España tenga la factura más barata de la luz. En concreto, el precio del kilovatio-hora (kWh) se situó en España durante el primer semestre de 2025 en 0,1807 euros, por encima de una quincena de países. Los que tienen los precios más bajos son Hungría (0,1040 EUR por KWh), Malta (0,1244 EUR por KWh) y Bulgaria (0,1300 EUR por KWh). No obstante, el precio en España es menor al de la media de la Unión Europea.

Hoy el Ibex ha alcanzado máximos históricos. Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

La evolución reciente de la bolsa española confirma que Sánchez ha dicho la verdad al afirmar que el IBEX 35 ha alcanzado máximos históricos. Este lunes, el principal índice bursátil cerró por encima de los 17.000 puntos tras subir un 1,11%, hasta situarse en los 17.041,4 puntos, su nivel más alto de la historia, impulsado principalmente por el buen comportamiento de la banca y las constructoras. Durante la sesión, además, llegó a marcar un máximo intradía de 17.066,5 puntos.

"La amnistía es constitucional, como siempre dijimos que iba a ser esta ley de Amnistía, es legítima y está dando resultados. Lo reconoce precisamente ese informe del abogado general de la Unión Europea" Pedro Sánchez — presidente del Gobierno

El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, sostiene que no ve impedimentos jurídicos para amnistiar delitos de terrorismo, como los atribuidos a la célula de los CDR a la que se incautaron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos, ni tampoco la responsabilidad contable derivada del 1-O, que englobaría la malversación por la que fueron condenados o procesados en rebeldía los líderes del procés. Sin embargo, su análisis no supone un aval pleno a la ley de amnistía, como ha dicho Sánchez, ya que el propio Spielmann cuestiona algunos de sus aspectos relativos a los plazos y a la obligación de escuchar a todas las partes en el Tribunal de Cuentas.