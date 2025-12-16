Nombramiento
Interior elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO
EP
El Ministerio del Interior ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente fue ascendido al empleo de general, según han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.
Merino Castro pasó con anterioridad por la UCO y la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno. También estuvo al frente de la Comandancia de Salamanca, entre otros empleos.
El relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Rafael Yuste. Esta unidad es la encargada de investigar casos de corrupción como el 'caso Koldo', así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
También se ha encargado, entre otras causas, de las recientes diligencias por la que ha sido detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez acusada de amaños en contratos públicos o de la investigación que concluyó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio
- La Rúa dos Loureiros estrena una pequeña plaza y abre al tráfico
- Un fuerte accidente entre dos coches se salda con una mujer herida en Vidán
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- Hasta un año de espera para reformar una vivienda en Santiago al faltar mano de obra especializada