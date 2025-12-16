La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón

La izquierda aragonesa aspira a unirse en las próximas elecciones autonómicas bajo el mismo paraguas electoral. Por primera vez, todos los actores políticos de la izquierda aragonesa comparten y verbalizan, a la vez, su anhelo de concurrir juntos a los comicios autonómicos anticipados por el presidente Jorge Azcón para el próximo 8 de febrero de 2026. Los primeros contactos entre Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Podemos ya han comenzado, pero por ahora impera la cautela y el sigilo sobre el contenido de las conversaciones.

Hasta ahora, Chunta Aragonesista siempre había defendido mantener su marca como condición indispensable. Y Podemos e Izquierda Unida no se habían juntado ni siquiera cuando ambas formaciones caminaban juntas bajo la coalición Unidas Podemos a nivel nacional. El momento, con una derecha y una extrema derecha al alza, y con el PSOE en horas bajas, parece haber encendido las alarmas entre las fuerzas a la izquierda del PSOE, que ven en la unión la oportunidad de obtener un mejor resultado y de ofrecer una alternativa "para un Aragón mejor y más digno".

Los experimentos de coaliciones no son, sin embargo, nuevos en Aragón. IU y Chunta Aragonesista han concurrido juntos en diversas ocasiones en las elecciones generales. Y las experiencias de coalición a nivel municipal, como en Zaragoza en Común, son mucho más habituales. Sin embargo, nunca se había planteado esta posibilidad de unión para unos comicios autonómicos.

El portavoz de Podemos a nivel nacional, Pablo Fernández, comentó el lunes su disposición para armar en Aragón una coalición similar a la que está funcionando en Extremadura. En su caso, planteó el acuerdo de Podemos e IU, con veto a Chunta Aragonesista y Sumar. Pero el coordinador autonómico de Podemos, Ricard Mitjana, recalca a este diario que no hay vetos. "En el concepto de izquierda amplia en ningún caso se descarta llegar a un entendimiento con Chunta ya que pensamos que es una actor político de izquierdas importante y relevante en Aragón", expresó.

El Consello Nacional de Chunta Aragonesista mantuvo tarde un intenso debate sobre las opciones para prepararse de cara al adelanto electoral. La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, admitió que el encuentro fue para "discutir sobre candidaturas" y avanzó que ya hay contactos con Izquierda Unida para una hipotética coalición: "No hay nada cerrado". CHA señaló también que no ha habido, hasta este momento, ningún contacto con Podemos.

Los aragonesistas quieren intensificar la actividad esta semana, con la intención de resolver al comienzo de la próxima todos los candidatos de la formación para los comicios. Las quinielas apuntan a la propia Isabel Lasobras o a Jorge Pueyo, diputado nacional. La secretaria general de la formación presentó a ambos como "unos militantes más" y llamó a respetar los procesos orgánicos para decidir a los líderes en las listas. Primero, el orden por provincias, después, el candidato a la presidencia autonómica.

Apenas una hora después, Izquierda Unida también convocaba a los medios para confirmar lo que siempre han defendido: que buscarán una "unidad amplia de la izquierda a la izquierda del PSOE" para "hacer frente a la nube negra que viene con el Gobierno de las derechas". Su nueva coordinadora autonómica, Marta Abengochea, confirmó los contactos "con todas las formaciones de izquierdas" y avisó de que este diálogo se va a mantener. El único plazo que pone coto a las conversaciones es el constreñido por la convocatoria electoral: las coaliciones deberán registrarse en Aragón entre el 17 y el 26 de diciembre. En solo diez días, la izquierda debe tomar una decisión sobre una alternativa.

Abengochea insistió en que "no sobra nadie" y que son necesarias "todas las fuerzas posibles". "No podemos concretar nada porque estamos en conversaciones con todo el mundo y ojalá que esa unidad amplia se pueda dar", añadió la coordinadora autonómica de IU Aragón. Tampoco quiso Abengochea cerrar la puerta a cualquier formato de coalición, y recordó que la fórmula se concretará en lo que se hable en sucesivas reuniones, con la idea de que sea "la mejor" para que "toda la gente pueda sentirse representada" y que "no se quede en casa".

Las próximas horas y días serán determinantes para saber si la coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE toma fuerza o se queda solo en el primer intento. En las últimas elecciones, las tres formaciones sumaron el 12% de los votos en total, por delante de Vox, que fue tercera fuerza con el 11% de los sufragios.