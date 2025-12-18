"Merece la pena ser candidato, porque también lo merece Extremadura"

En el penúltimo mitin de esta campaña, su secretario general, Pedro Sánchez, afirmaba que, a pesar de todas las dificultades, merecía la pena gobernar. ¿A Miguel Ángel Gallardo le merece la pena ser candidato, a pesar de todo?

Extremadura siempre merece la pena. Yo podía haberme quedado en el gobierno, tanto de mi ayuntamiento de Villanueva de la Serena, como de la Diputación de Badajoz, y opté por irme al Parlamento autonómico para hacer oposición y a presentar una alternativa. Por lo tanto, sí, aunque estemos en tiempos de mucha dificultad, sí merece la pena.

Las encuestas reflejan que su candidatura, sin embargo, puede traducirse en los peores resultados de un partido, el PSOE, que ha sido hegemónico en Extremadura. Si pudiera ahora dar marcha atrás, ¿reconsideraría alguna de las decisiones que ha tomado?

Bueno, yo creo que las encuestas hay que tomarlas con cautela. En cualquier caso, todas las encuestas concluyen que el objetivo para el que fueron convocadas las elecciones no se cumple. Por lo tanto, el fracaso primero es el de Guardiola. Por otro lado, yo respeto todos los trabajos demoscópicos, pero el que realmente analizo, el que realmente me interesa y nos preocupa es el del próximo 21 de diciembre. Estoy convencido de que nuestros resultados van a ser bastante mejores que el que se traslada desde los sondeos.

¿No cree, pues, que su proceso judicial haya afectado de manera determinante en la carrera hacia la presidencia de la Junta de Extremadura?

Eso ya lo veremos. Lo que está muy claro es que los partidos políticos no pueden sucumbir a denuncias falsas. Eso sería poco menos que decirle a quienes denuncian, en este caso las derechas, tanto PP como Vox, que tienen un espacio abierto para poder meterse en las entrañas del Partido Socialista y, por lo tanto, elegir candidatos. Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos meses como lo que somos, un partido democrático, donde decidimos dentro de la organización. Creo que somos el único que ha elegido a sus miembros, a sus candidatos, mediante elección del comité regional.

Pongámonos en el peor de los escenarios, que el PSOE toque suelo histórico en Extremadura. ¿Sería el momento de dar un paso al lado?

Yo no me voy a poner en un escenario que no existe. El escenario de aquí al próximo domingo es el de seguir trabajando con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fuerza. Mire, acabo, por ejemplo, de hacer campaña en Cáceres y he podido sentir muchísimo el afecto y el cariño de los ciudadanos. Esas son las encuestas que a mí me interesan. Ningún sondeo me va a desviar la atención de lo que realmente me importa: trasladar a los ciudadanos extremeños que hay otro camino por el que poder transitar, que es el de la protección de derechos tan importantes como la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda para nuestros jóvenes, que hoy en Extremadura están en serio riesgo.

La vivienda, uno de los ejes de su programa electoral, es uno de los principales problemas que plantean los jóvenes, cuyo voto se inclina a otras opciones políticas. ¿Por qué partidos como Vox se han vuelto los receptores del voto ‘antisistema’?

Pues probablemente eso ocurre cuando se fracasa en un proyecto político, como el de Guardiola, que ha fracasado. Si tienes elecciones en 2023 y vuelves a convocar en 2025, es que has fracasado en tu proyecto político. Eso lo que genera es desafección. ¿Y esa desafección quién la capitaliza? Siempre la ultraderecha, porque la ultraderecha nos presenta como proyecto político lo que suele hacer el curandero: promete cuestiones que no va a cumplir, que incluso te van a matar porque no son buenas para ti, pero que te las envuelve en un papel muy bonito. Hay una gran desafección entre los jóvenes, precisamente porque ven que no hay respuesta por parte de quienes nos gobiernan.

El PSOE ha gobernado varias legislaturas en Extremadura y esos problemas siguen sin resolverse. ¿Qué cambios propone?

Cuando el Partido Socialista gobernaba aquí hubo planes de vivienda absolutamente innovadores. En los primeros años de la democracia, las prioridades eran dotar a ciudades y pueblos de viviendas sociales en régimen de alquiler, que la Junta impulsó por miles. Luego vino el Plan 60.000 que dio origen a barrios jóvenes con todo tipo de servicios. Viviendas que en su día costaron 60.000 euros. No es cierto que en todos los periodos no se haya dado respuesta. Cuando no se da respuesta es ahora. Hoy en Extremadura la vivienda sube un 20% más que en otras comunidades. El 60% de ellas se compran a tocateja. Eso genera frustración y afecta incluso a la universidad, porque los estudiantes no encuentran ni habitaciones a precios razonables. Nosotros vamos a poner en marcha un plan de viviendas a 90.000 euros, con cesión de suelo público y una inversión de 600 millones de euros más en vivienda. Además, impulsaremos un plan de rehabilitación en municipios rurales mediante acuerdos con propietarios y ayuntamientos.

¿Se ha roto el equilibrio entre lo urbano y lo rural?

Se está rompiendo. Cuando hay 7.000 niños sin transporte escolar durante diez días se está rompiendo un derecho fundamental, el derecho a la educación. Eso no había pasado nunca.También se rompe cuando se eliminan aulas de cero a tres años en el medio rural para sustituirlas por un cheque educa que solo se puede usar en ciudades.

En Educación Superior, ¿la universidad privada complementa o pone en riesgo a la pública?

Puede ser un complemento, siempre que no reciba ni un céntimo de dinero público y que se garantice prioridad a los estudiantes de la UEx en las prácticas. Pero antes, hay que empezar desde abajo. Extremadura ha perdido la equiparación salarial de los docentes. Nosotros nos comprometemos a una subida de 200 euros mensuales y a recuperar comedores escolares gratuitos y universales.

En primera persona. ¿Una palabra que defina Extremadura? Ambición Una palabra que evoque Extremadura. Ambición. Un recuerdo de la infancia Mis veranos en La Coronada. ¿Con qué cava brindará en Año Nuevo? Siempre de Almendralejo. Una canción de Robe Iniesta. "Ama, ama y ensancha el alma". Un rincón de Extremadura para perderse. El Ambroz, o la Siberia.

En sanidad, ¿qué mejoras propone?

Hoy en Extremadura se espera quince días para ir al médico de cabecera. Nosotros proponemos una carta de servicios con un máximo de 48 horas y destinar el 25% del gasto sanitario a atención primaria. (Con el Gobierno de Guardiola) estamos importando el modelo Ayuso: se alargan listas de espera para derivar a la privada. Se ha firmado un decreto que permite a jefes de servicio trabajar por la mañana en la pública y por la tarde en la privada. Eso es un atentado contra la sanidad pública.

Todo esto implica más gasto público. ¿De dónde saldrá el dinero?

De los impuestos que Guardiola está regalando a las eléctricas, 85 millones hasta 2027. Y de una política fiscal justa. Este Gobierno recibe mil millones de euros más al año y no los está destinando ni a sanidad, ni a educación, ni a dependencia, ni a vivienda.

En el caso de Almaraz, ¿apoya la prórroga?

Almaraz es el mayor bulo del Gobierno de Guardiola. Se va a prorrogar. Las eléctricas lo han solicitado y el Gobierno ha pedido el informe al Consejo de Seguridad Nuclear. Si es favorable, se autorizará.

¿Recuperaría la tasa autonómica a las eléctricas?

Indiscutiblemente. Todos los recortes de Guardiola son reversibles.

¿Cree que la polarización está rompiendo Extremadura en dos bloques?

Me preocupa muchísimo. Vengo de la política local y siempre he gobernado para todos. La política de bloques se impulsa cuando se meten en las instituciones quienes niegan las instituciones.Yo apelo a la política como instrumento para construir proyectos de vida y buscar puntos de encuentro.

Si ganara el PP, ¿le permitiría gobernar en minoría antes que un pacto con Vox?

Estamos hablando de suposiciones. El PSOE ha sido siempre responsable. Guardiola entró mintiendo y ha salido mintiendo. Solo hay dos caminos: un Gobierno de progreso o un Gobierno de derechas.

¿Cómo ve a Pedro Sánchez?

Le veo muy fuerte, con ganas de continuar, buscando acuerdos. Hay mucha hipocresía en la política del PP y de Guardiola.