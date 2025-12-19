Un juez incoa diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista

El juez de Madrid Luis María Prieto ha incoado diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un posible delito de lesiones por imprudencia en relación con los incidentes ocurridos en las manifestaciones pro palestinas durante la última etapa de la Vuelta a España el pasado septiembre, han informado a EL PERIÓDICO en fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid actúa a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias a mediados del pasado mes de septiembre por lo que esta organización consideró el fracaso del ispositivo policial organizado por la Delegación del Gobierno. El anuncio de estas diligencias coincide con el archivo esta semana de la imputación que pesaba contra Martín Aguirre por malversación en el caso Begoña Gómez.