Formación militar
Primer vuelo en solitario de Leonor en la Academia General del Aire
La Princesa de Asturias cumple su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio
La Princesa de Asturias realizó este jueves su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), según ha informado este viernes el Palacio de la Zarzuela. Leonor cumple ya con su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio.
La heredera del trono ha conseguido pilotar totalmente sola el aparato, sin ningún instructor en la aeronave, tras completar la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en el modelo Pilatus PC-21, apuntan fuentes de la Casa del Rey. Después de alcanzar las competencias necesarias ha podido hacer lo que llaman “la suelta” con seguridad y lo hizo sobrevolando el mar Mediterráneo. Leonor lleva desde septiembre en la academia, donde está adquiriendo de forma intensiva los conocimientos aeronáuticos y del modelo de avión.
La Zarzuela ha sido la encargada de distribuir fotografías del momento y también ha enviado a los medios de comunicación imágenes de otras actividades de instrucción y adiestramiento como la de supervivencia en el mar o el momento de equiparse con el zahón anti-g (un traje para evitar la llamada visión negra producida por ascensos o maniobras que hagan descender la sangre a las piernas).
Este es su tercer año de formación militar tras completar su formación en la Academia General Militar de Zaragoza (Ejército de tierra) y en la Escuela Naval Militar de Marín.
