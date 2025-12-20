Sumar pedirá al PSOE una reunión de la coalición de Gobierno tras fracasar la primera cita: "No ha servido para nada"

Las espadas siguen en alto en Sumar tras la crisis abierta en el Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamó impulsar la legislatura con una remodelación de Gobierno para zanjar la herida abierta por los casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual. La petición, rechazada por Moncloa, terminó derivando en una reunión descafeinada entre los socios, con segundos perfiles y sin "ningún avance", según denunció Sumar en un comunicado. En sus filas admiten que la reunión "no ha servido para nada" y avanzan que mantendrán la presión sobre el ala socialista. El próximo paso, avanzan fuentes conocedoras, será solicitar formalmente una reunión de la comisión de seguimiento de la coalición, para forzar un nuevo encuentro que sea, esta vez sí, a nivel de ministros. Una manera de evitar el cierre en falso a la pugna entre socios.

La reunión de este viernes resultó decepcionante para Sumar, que hace un pobre balance. La cita, celebrada con cierto ocultismo, sin desvelar previamente hora, lugar y los asistentes, sirvió para mostrar dos visiones opuestas de la situación. Mientras en Sumar aseguran que la situación es "muchísimo más grave" que la crisis abierta tras el informe de la UCO y la detención de Santos Cerdán, la percepción del PSOE es radicalmente distinta. Los comunicados posteriores también lo fueron. Mientras los primeros denunciaron la falta de avances y advirtieron de que el "bloqueo" socialista ponía "en riesgo el acuerdo de Gobierno de coalición", los segundos valoraban "positivamente" el encuentro.

Desde el espacio Sumar lamentan que el PSOE se limitó a defender durante el encuentro su actuación ante todos los casos, tanto de corrupción como de acoso sexual, además de sacar pecho por los protocolos que han impulsado y los documentos que recientemente entregaron a la Audiencia Nacional sobre los pagos en metálico del partido. Es decir, una serie de argumentos que vienen lanzando en público para defenderse, pero sin propuestas ni compromisos. Si el diagnóstico es distinto sobre la gravedad del escenario, tampoco coinciden sobre los pasos a seguir. "El PSOE piensa que con lo que ha hecho, puede seguir", afean en las filas de Díaz.

Describen estos momentos como una situación de "impasse" pero mantienen que el ala socialista terminará doblando el brazo. Hay quien percibe, además, diferencias entre las reacciones del PSOE, encarnado este viernes en la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el propio Pedro Sánchez, a quien ven más proclive a la hora de hacer concesiones a sus socios de Gobierno. El presidente ya ha aceptado una reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el mes de enero para abordar la situación, tras la petición de los republicanos. La propia Yolanda Díaz ha iniciado contactos con el resto de aliados del Gobierno para sondear el estado de ánimo y aumentar la presión sobre el ala socialista.

Este lunes por la tarde también se reunieron el presidente de Gobierno y Yolanda Díaz, con el objetivo de rebajar las tensiones. En la reunión, la vicepresidenta segunda insistió en su reclamación de impulsar la legislatura mediante una remodelación de Gobierno y medidas sociales. Sánchez se mostró receptivo y en la madrugada de este jueves también rebajó el tono respecto a Sumar, negando que fuese una "deslealtad" la petición planteada por su socio. Frente a esto, algunos ministros destacados del PSOE han llegado a ridiculizar más o menos abiertamente a la dirigente de Sumar, y otros como Óscar Puente les reprendían con sorna, haciendo revolverse de nuevo a Sumar, que denunciaba el "desprecio".

Los de Díaz fían ahora el acuerdo a que Sánchez imponga su visión frente a su partido. Aunque admiten que hace falta "tiempo" para atender sus demandas y que los cambios no podían hacerse de manera inmediata, pero que tendrán que avenirse a sus peticiones, más aún después de cosechar unos pobres resultados en Extremadura este domingo, tal como se prevé.

No obstante, avanzan que en los próximos días prevén cursar una solicitud formal al ala socialista del Gobierno para celebrar una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición. El comunicado ya hacía referencia a la próxima reunión de Gobierno, y planteaba que en "la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno se deberá concretar el nuevo impulso a la legislatura".

Este encuentro de alto nivel aspira a evaluar la situación del Ejecutivo, y arrancar medidas concretas. Además, el hecho de que estén los ministros de Sumar permitirá dotar de solvencia a su advertencia lanzada este viernes: "Tomaremos las medidas que sean necesarias para garantizar que el proyecto de gobierno que nos ha traído aquí se cumpla", señalaban en el comunicado, advirtiendo también de que "la persistencia en este bloqueo a la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura". Avanzan estas fuentes que la próxima cita pretende ser marcadamente distinta a la celebrada este viernes, que llegan a tildar de "esperpéntica".

En este sentido, siguen defendiendo que habrá más movimientos por parte del ala socialista, aunque admiten que el desenlace de este pulso se dirimirá en varios capítulos, y que Sumar tendrá que ir jugando sus cartas y elevando la presión. Con un factor nuevo: el "riesgo de ruptura" que Sumar ya ha puesto sobre la mesa. Una hoja de ruta que nadie se plantea en estos momentos pero algunos han dejado de descartar al cien por cien.