El resultado general

Extremadura ha dado un histórico giro a la derecha. Las primeras elecciones autonómicas anticipadas han teñido de azul el mapa de una región donde la izquierda había sido hegemónica durante casi cuatro décadas. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha fracasado en su órdago de adelantar los comicios en busca de la mayoría absoluta y seguirá dependiendo de pactos para gobernar, pero la magnitud del hundimiento del PSOE ha superado todas las previsiones. Y como tantas veces lleva ocurriendo en los últimos años, la cita extremeña con las urnas también ha servido para que la extrema derecha de Vox se anote otro espectacular crecimiento.

El PP ha ganado las elecciones con el 43,18% de los votos y 29 escaños, solo uno más que en 2023, lo que le ha dejado a cuatro diputados de la mayoría absoluta tras sumar 4,4 puntos. El desplome del PSOE se ha concretado en una pérdida de 10 escaños y 14,18 puntos, quedándose con el 25,72% de los sufragios y solo 18 diputados en una Asamblea regional de 65 parlamentarios. Vox ha duplicado su representación en el Parlamento extremeño pasando de 5 a 11 escaños y del 8,13% al 16,9% de las papeletas. Unidas por Extremadura, la coalición que integra a Podemos e IU, se ha beneficiado del hundimiento socialista y ha sumado tres diputados y 4,24 puntos, situándose en el 10,25% de los votos y 7 diputados.

Pese a su cómoda victoria, el PP no ha capitalizado la debacle del PSOE y, por ejemplo, ha retrocedido en número de votos, dejándose 9.084 papeletas respecto a las elecciones de 2023. Los socialistas han perforado su suelo electoral en Extremadura perdiendo 108.210 votos. La mayoría de ellos han ido a parar a la abstención, pero parte de esos sufragios han engrosado las arcas de Vox, que ha sumado 39.562 nuevos apoyos, y Unidas por Extremadura, que ha logrado 17.353 votos más.

El mapa provincial se dividió en 2023: el PP ganó en Cáceres y el PSOE resistió por la mínima en Badajoz. Ahora la hegemonía popular es total, superando a los socialistas por 18,8 puntos en Cáceres y 16,6 puntos en Badajoz. De nuevo, el vuelco se explica más por el descalabro del PSOE y el auge de Vox que por el crecimiento del PP. En Cáceres, por ejemplo, Guardiola se queda con los mismos escaños que tenía (13), mientras que el socialista Miguel Ángel Gallardo ha perdido cuatro y Vox ha sumado tres.

En Badajoz, que había sido el gran bastión de voto socialista dentro de Extremadura, el PP ha subido solo un diputado, mientras que el PSOE ha perdido seis escaños y Vox ha sumado tres.