El giro a la derecha y la debacle del PSOE, en gráficos, mapas y datos clave
En el primer examen del ciclo electoral autonómico, el PP ha logrado una victoria agridulce al no haber capitalizado el descalabro socialista y seguirá en manos un Vox muy crecido
Extremadura ha dado un histórico giro a la derecha. Las primeras elecciones autonómicas anticipadas han teñido de azul el mapa de una región donde la izquierda había sido hegemónica durante casi cuatro décadas. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha fracasado en su órdago de adelantar los comicios en busca de la mayoría absoluta y seguirá dependiendo de pactos para gobernar, pero la magnitud del hundimiento del PSOE ha superado todas las previsiones. Y como tantas veces lleva ocurriendo en los últimos años, la cita extremeña con las urnas también ha servido para que la extrema derecha de Vox se anote otro espectacular crecimiento.
El PP ha ganado las elecciones con el 43,18% de los votos y 29 escaños, solo uno más que en 2023, lo que le ha dejado a cuatro diputados de la mayoría absoluta tras sumar 4,4 puntos. El desplome del PSOE se ha concretado en una pérdida de 10 escaños y 14,18 puntos, quedándose con el 25,72% de los sufragios y solo 18 diputados en una Asamblea regional de 65 parlamentarios. Vox ha duplicado su representación en el Parlamento extremeño pasando de 5 a 11 escaños y del 8,13% al 16,9% de las papeletas. Unidas por Extremadura, la coalición que integra a Podemos e IU, se ha beneficiado del hundimiento socialista y ha sumado tres diputados y 4,24 puntos, situándose en el 10,25% de los votos y 7 diputados.
Pese a su cómoda victoria, el PP no ha capitalizado la debacle del PSOE y, por ejemplo, ha retrocedido en número de votos, dejándose 9.084 papeletas respecto a las elecciones de 2023. Los socialistas han perforado su suelo electoral en Extremadura perdiendo 108.210 votos. La mayoría de ellos han ido a parar a la abstención, pero parte de esos sufragios han engrosado las arcas de Vox, que ha sumado 39.562 nuevos apoyos, y Unidas por Extremadura, que ha logrado 17.353 votos más.
El mapa provincial se dividió en 2023: el PP ganó en Cáceres y el PSOE resistió por la mínima en Badajoz. Ahora la hegemonía popular es total, superando a los socialistas por 18,8 puntos en Cáceres y 16,6 puntos en Badajoz. De nuevo, el vuelco se explica más por el descalabro del PSOE y el auge de Vox que por el crecimiento del PP. En Cáceres, por ejemplo, Guardiola se queda con los mismos escaños que tenía (13), mientras que el socialista Miguel Ángel Gallardo ha perdido cuatro y Vox ha sumado tres.
En Badajoz, que había sido el gran bastión de voto socialista dentro de Extremadura, el PP ha subido solo un diputado, mientras que el PSOE ha perdido seis escaños y Vox ha sumado tres.
Con estos resultados, Guardiola necesitará la ayuda de Vox o del PSOE ser investida y para gobernar durante la legislatura. La candidata del PP podría ser reelegida presidenta con mayoría absoluta si consigue el apoyo de uno de esos dos partidos, pero también le bastaría con la abstención de ultras o socialistas para ser investida por mayoría simple en segunda votación.
De las 11 elecciones autonómicas que Extremadura ha celebrado hasta ahora, el PSOE ha ganado nueve en votos y escaños, y en siete de ellas ha alcanzado la mayoría absoluta, fijada en 33 escaños. En 2023, los socialistas fueron la fuerza más votada, pero empataron a escaños con el PP. Ahora los populares han vencido con comodidad, pero se han quedado lejos de su mejor resultado histórico.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESCAÑOS
El PP solo había ganado hasta ahora en 2011, con José Antonio Monago como candidato, pero sigue sin lograr la mayoría absoluta. Monago obtuvo el mejor resultado histórico de los populares con 32 diputados y fue presidente por la abstención de IU. Guardiola se ha quedado a tres escaños de igualar a Monago y a cuatro de la mayoría absoluta. El récord del PSOE es de 39 escaños en 1991 y su peor resultado es el encajado en este 2025, con solo 18 diputados. En sus segundas elecciones, Vox ha pasado de 5 a 11 parlamentarios. Y los 7 representantes de Unidas por Extremadura suponen el mejor resultado histórico del espacio a la izquierda del PSOE.
NÚMERO DE VOTOS CONSEGUIDOS
En número de papeletas, el PP tampoco la conseguido romper su techo electoral. El mejor resultado de los populares, en 2011, fue de 307.975 apoyos. Guardiola se quedó en 2023 a 70.591 papeletas y ahora se ha quedado aún más lejos, a casi 80.000 sufragios. Por su parte, los socialistas fijaron su récord en 2007 con 352.342 votos. De aquella hegemonía solo les quedan ahora unos 136.000 apoyos, lo que significan más de 136.000 votos menos que en 2023.
PORCENTAJE DE VOTO DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS
En cuatro ocasiones (1983, 1991, 2003 y 2007), el PSOE superó el 50% de los votos, haciendo de Extremadura uno de sus bastiones más inexpugnables. Los dos grandes presidentes socialistas de la región fueron Juan Carlos Rodríguez Ibarra (1983-2007) y Guillermo Fernández Vara (2007-2011 y 2015-2023). Ahora los socialistas se han quedado en el 25% de los sufragios, 15 puntos menos que en 2023 y a más de 17 puntos de distancia del PP. Guardiola ha superado el 43% de las papeletas, pero se ha quedado a tres puntos y medio de su mejor resultado histórico.
Si el mapa de victorias municipales en las autonómicas de 2023 reflejó una clara división, ahora el dominio del PP es absoluto. Guardiola se ha impuesto en votos en las principales ciudades extremeñas, como Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Navalmoral de la Mata y Villanueva de la Serena. Esta última es la localidad de la que el candidato del PSOE fue alcalde durante más de 20 años. En el conjunto de la comunidad, el PP se ha adjudicado unas 225 victorias en un mapa de 388 municipios.
Vox ha sido la primera fuerza en cinco municipios, todos en Cáceres (Garvín, Valdehúncar, Ladrillar, Fresnedoso de Ibor y Pueblonuevo de Miramontes), y ha empatado en cabeza con el PP en Talayuela, la segunda población extremeña con más proporción de inmigrantes.
En la mayor parte de la comunidad se ha repetido un patrón: el PP y Vox han avanzado con fuerza hasta acaparar más del 50% de los votos en medio de una considerable caída del PSOE que, en muchos casos, se ha visto desplazado por los ultras hasta la tercera posición. Eso ha sucedido en 29 localidades, entre ellas, por ejemplo, en los pueblos cercanos a la central nuclear de Almaraz.
En Almaraz, el PP ha vencido con el 46,6% de los votos, unos siete puntos más que en los comicios de 2023. Vox ha quedado segundo con el 23,3%, lo que supone un aumento de 13,2 puntos, y los socialistas han perdido hasta 18,5 puntos y se han quedado con el 17,1%.
En Navalmoral de la Mata, la ciudad más grande de la comarca del Campo Arañuelo, la suma de PP y Vox alcanza casi el 69% de los votos. Guardiola es la más votada con el 45% y el partido ultra sube hasta el 23,5%. El PSOE se ha dejado 11,1 puntos en comparación de 2023 (19,1%).
Las cinco ciudades más grandes de Extremadura han sido los grandes asideros de Guardiola para su triunfo en las urnas. El PSOE no ha resistido ni siquiera en la capital, Mérida, donde en 2023 salvó los muebles y se anotó su principal victoria.
BADAJOZ (CIUDAD)
En Badajoz, la ciudad más poblada de Extremadura, el PP apenas ha mejorado su cosecha en unas 300 papeletas porque el auge de Vox ha sido de tal magnitud que ha superado, incluso, al PSOE. Los ultras, con más del 20% de los votos, son la segunda fuerza municipal, más de cuatro puntos y casi 3.000 votos más que en 2023. Los socialistas han perdido más de la mitad de su
CÁCERES
En Cáceres, el PSOE ha salvado la segunda plaza por un millar de votos tras perder 11 puntos, mientras que Vox se ha disparado cinco puntos. El PP ha alcanzado el 50% de los sufragios en esta ciudad, seis puntos más que en 2023.
MÉRIDA
En la capital de Extremadura se ha producido el gran vuelco: si en 2023 ganó el PSOE por 10 puntos al PP, ahora los populares se han impuesto nada menos que por 21 puntos a los socialistas. Les han duplicado en porcentaje y en papeletas. Vox también ha subido con fuerza: siete puntos.
PLASENCIA
En la cuarta ciudad extremeña, el PP tampoco ha logrado retener la misma cosecha que en hace dos años y medio pese a ganar con claridad. Apenas ha mejorado medio punto porcentual. El PSOE ha caído 10 puntos y Vox ha subido ocho puntos.
DON BENITO
Don Benito también ha girado a la derecha tras la victoria del PSOE en 2023. El PP ha aumentado cuatro puntos y medio en esta ciudad, donde los socialistas han sufrido un descalabro de 17 puntos y los ultras se han impulsado 12 puntos.
Extremadura ha seguido la estela de su vecina Andalucía y ha iniciado una nueva era de hegemonía de las derechas. En una fotografía histórica, PP y Vox han sumado el 60% de los votos en una comunidad donde las izquierdas (PSOE e IU) siempre habían superado el 50% de los apoyos durante casi cuatro décadas.
PORCENTAJE DE VOTO OBTENIDO POR CADA BLOQUE
El mejor resultado del PP, sin competencia por su derecha, había sido del 46,8% de los votos en 2011, lo que significa que el conjunto del voto conservador es ahora 13 puntos superior al de entonces. Tras el batacazo del PSOE y el leve aumento de Unidas por Extremadura, la suma de las izquierdas se ha desplomado hasta el 36,8% de los votos, 11 puntos menos que en 2023 y casi 32 puntos menos que en aquel lejano 1983 en que Extremadura estrenó su autonomía.
Un último dato, no menor, explica buena parte del vuelco electoral hacia la derecha. La participación en las urnas se precipitó 7,62 puntos respecto a los anteriores comicios autonómicos, hasta convertirse en el mínimo histórico en estas convocatorias. La abstención subió más en Badajoz (tradicionalmente más cercana al PSOE) que en Cáceres (bastión del PP), así como en las poblaciones rurales y con menor población. Ello contribuyó sin duda al derrumbe del socialismo.
Extremadura ha sido siempre una de las comunidades más participativas en las urnas. El porcentaje de movilización en unas elecciones autonómicas solo bajó ligeramente del 70% en 2019. Los récords se dieron en 1995 y 2003, cuando la participación que rozó el 80% (78,3% y 78%).
Extremadura ha sido la primera parada de un ciclo de elecciones autonómicas que continuará durante la primera mitad de 2026 (en Aragón, Castilla y León y Andalucía, de momento) y culminará en mayo de 2027 con los comicios municipales y en el resto de comunidades no históricas, salvo que alguna otra decida también adelantar su convocatoria.
EL CALENDARIO DEL NUEVO CICLO ELECTORAL
La incógnita que planea sobre este calendario es si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidirá adelantar las elecciones generales, que tocarían en el verano de 2027, ante su debilidad parlamentaria. Podría hacerlas coincidir con alguna de las citas electorales anteriores o buscar otra fecha.
A partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre con muchas incógnitas sobre la mesa: ¿Logrará Guardiola mantener el gobierno de Extremadura? ¿Aceptará Vox ayudar a la ganadora de las elecciones o le pondrá condiciones imposibles? ¿Qué consecuencias tendrá el voto de castigo al PSOE en Pedro Sánchez? Aragón será la siguiente estación electoral el 8 de febrero.