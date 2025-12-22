Elecciones el 21-D
Irene de Miguel: "Vamos a ser la mayor oposición a las derechas en Extremadura"
“Sabíamos que estábamos sembrando y que algún día cosecharíamos”, asevera la líder de Unidas por Extremadura
Rechaza que el crecimiento experimentado sea fruto de la "coyuntura" y apela a la unidad de "la izquierda transformadora"
La candidatura de Unidas por Extremadura, conformada por Podemos, IU y Alianza Verde, aspiraba a mejorar sus resultados de 2023 y lo ha conseguido claramente. De los cuatro diputados que tenía en el anterior parlamento regional, crece hasta los siete. Unos buenos resultados que pueden sentar un precedente en el futuro de la izquierda española, después de que la coalición extremeña se convirtiera en una singularidad en relación a los enfrentamientos que se han producido en otros territorios.
“Sabíamos que estábamos sembrando y que algún día cosecharíamos”, ha asegurado la noche de este domingo la candidata de Unidas por Extremadura a presidir la Junta, Irene de Miguel, a la hora de valorar los siete escaños obtenidos. De Miguel ha agradecido la confianza recibida y ha dicho tener el corazón “lleno de gratitud hacia toda la gente que nos ha confiado su voto”. “No les vamos a defraudar, esta fuerza política va a seguir empujando por todos los cambios que necesita nuestra tierra y lo va a hacer con más fuerza”, ha remachado. Estos tres escaños ganados, ha subrayado, son fruto del esfuerzo, “no de la coyuntura actual”.
Guardiola, "la gran perdedora"
A su juicio, “la gran perdedora” de esta convocatoria “ha sido la señora Guardiola, porque el órdago que ha lanzado a la ciudadanía no lo ha conseguido”. “Si tuviera un mínimo de decencia y de respeto hacia las extremeñas y los extremeños”, ha añadido, se presentaría ante ellos “y daría un paso a un lado”. “Nos ha llevado a unas elecciones anticipadas, que nos han costado 7 millones de euros, para subir un escaño y seguir dependiendo de la extrema derecha, ahora con más fuerza”, ha argumentado. “Dudo mucho que haya un gobierno en la región”, ha pronosticado, dado que ahora el escenario es de mayor "incertidumbre".
La unidad, el camino
Asimismo, ha considerado que Unidas por Extremadura es “una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo el país”. Y la unidad que ha supuesto esta confluencia electoral “es el camino” para enfrentarse “a la austeridad y a los recortes de libertades y derechos que plantean las derechas”.
Ha incidido en que “las derechas cuando nos enviaron a las elecciones pensaron que la izquierda transformadora estaba vencida, que habíamos bajado los brazos”. Sin embargo, ha agregado, “les hemos demostrado que no, que nos hemos levantado”, para avanzar a continuación que van a seguir “siendo la mayor oposición que van a encontrar en esta tierra”. “Vamos a seguir peleando y creciendo”, ha concluido.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Profesionales de la música y la cultura a nivel mundial respaldan al director de la Real Filharmonía de Galicia
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos