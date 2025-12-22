Miguel Ángel Gallardo dimite tras el descalabro del PSOE en Extremadura

Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños después de que en las elecciones del 21D el PSOE cosechara su peor resultado histórico en la región. Según han confirmado fuentes socialistas, Gallardo ha presentado su dimisión en la Ejecutiva que él mismo convocó de urgencia en la noche electoral tras conocerse el escrutinio.

La reunión, que ha comenzado a las cinco de la tarde, se desarrolla en estos momentos en la sede del PSOE de Extremadura y se prevé "larga y tensa". Además de los miembros de la Ejecutiva, en la misma participan, entre otros dirigentes, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

10 diputados menos

La dimisión como secretario general de Gallardo llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia en Extremadura, rompiendo el suelo de 28 escaños cosechado en mayo de 2023 al lograr solo 18, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la presidenta de la Junta, María Guardiola. El PP solo ha obtenido un escaño más (29), pero Vox y Unidas por Extremadura han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente.

Aunque anoche Gallardo reconoció que los resultados eran "muy malos", prefirió esperar a la reunión de la Ejecutiva regional para analizar los datos y llevar a cabo una reflexión conjunta en la que tomar la mejor decisión para el partido. "Lo que menos me preocupa es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", dijo este domingo tras cargar contra María Guardiola por haber "engordado a la ultraderecha".

Decisiones "a la altura"

Minutos antes de iniciar la Ejecutiva, el secretario provincial del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha puesto sobre la mesa la necesidad de tomar decisiones "a la altura de la contundencia" de los resultados electorales del PSOE. Según Cotrina, hay que "resetear" el partido y dar una nueva respuesta a los extremeños en tanto que el proyecto presentado "no es atractivo".

Preguntado sobre si dará el paso para tratar de liderar el partido en Extremadura, afirma que está centrado en el PSOE provincial de Cáceres para que, de cara al año 2027, tengan el mejor resultado en las elecciones municipales. "Yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en la dureza del resultado del Partido Socialista", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, ha añadido que su objetivo es ponerse "a trabajar todos, el conjunto de la organización, en tener el mejor proyecto". "Hay mucho talento que tiene que darse la mano para reconducir y volver a ser la alternativa mayoritaria de la ciudadanía de Extremadura", ha reiterado.

El presidente de la Diputación de Cáceres pide una gestora

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en esta provincia, Miguel Ángel Morales, ha insistido en calificar de "fracaso" los resultados de este pasado domingo había que asumir responsabilidades.

El dirigente cacereño, uno de los primeros en pedir este lunes la dimisión de Gallardo, considera que ahora lo que procede es el nombramiento de una gestora que se haga cargo del partido. "Tiene que ser algo que genere ilusión en la ciudadanía, porque cuando uno se presenta a las elecciones tenemos que respetar muy mucho lo que dicen los ciudadanos y sacar conclusiones de lo que dicen los ciudadanos", concluye.