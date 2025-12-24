Sara Fernández

Felipe VI: "Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática"

El discurso del jefe de Estado de esta Nochebuena ha sido diferente a otros años. Normalmente, Felipe VI repasa los acontecimientos más importantes de los últimos 12 meses, dentro y también fuera de España, pero esta vez el Rey desde el primer minuto de su intervención ha dejado claro que quería focalizarse en un asunto: la necesidad de proteger la "convivencia democrática". Más información