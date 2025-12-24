Tras la dimisión de Gallardo
José Luis Quintana preside la gestora del PSOE extremeño hasta el congreso extraordinario
Se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional
Irene Rangel /EFE
El delegado del Gobierno en Extremadura, el socialista José Luis Quintana Álvarez, presidirá la Comisión Gestora que coordinará la actividad del PSOE en Extremadura hasta la celebración del congreso regional extraordinario después de la debacle electoral y la dimisión del líder regional, Miguel Ángel Gallardo.
La Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado este miércoles la composición de dicha comisión que estará formada además por los siguientes vocales: María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.
A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional.
- El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas
- Portosur y Ruafer comprarán los dos suelos municipales para construir 72 viviendas protegidas
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Hallan en Malpica el cadáver de un hombre de Ponteceso desaparecido desde el domingo
- Emotiva despedida del IES Antonio Fraguas a la profesora Guadalupe García tras más de 30 años en el centro