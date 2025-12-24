Sánchez reconoce el trabajo por la paz de militares desplegados en un año de incertidumbre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido el "profundo reconocimiento" del Ejecutivo a los miles de militares desplegados en el exterior, a quienes ha agradecido su trabajo y compromiso por preservar la paz en un año "marcado por la incertidumbre".

Acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López Calderón, Sánchez ha mantenido en la mañana de Nochebuena la tradicional videoconferencia con motivo de las fiestas navideñas con los militares españoles desplegados en misiones en el exterior.

En un momento de "nostalgia" por estar fuera de casa en estas fechas, el presidente ha transmitido a todas las unidades españolas desplegadas en misiones humanitarias y de paz en el exterior un mensaje de "gratitud de todo un país".

"Sois la mejor versión de España y ejemplo vivo de los valores de entrega y solidaridad que definen a nuestro país como miembro comprometido de la comunidad internacional", ha enfatizado el presidente en un mensaje que ha compartido después la ministra de Defensa.

Son más de 20.000 los militares que han participado este año en diferentes misiones en el exterior, y el jefe del Ejecutivo ha destacado su esfuerzo por la paz y la seguridad nacional en un año "marcado por la incertidumbre", donde Ucrania sigue "acaparando la atención internacional tras casi cuatro años de invasión ilegal e injustificada".

Pero también ha querido ensalzar la "abnegación y eficacia" del Ejército dentro de nuestras fronteras, en "momentos muy críticos", como la lucha contra los "devastadores incendios" del pasado verano en la Península.

En un momento en el que "las amenazas a Europa no cesan", el presidente ha destacado la presencia de unidades en Eslovaquia, Letonia y Rumanía, y ha recordado la decisión de reforzar la presencia de España en la región con el envío a Lituania de un sistema avanzado antidrones ante el aumento de "violaciones del espacio aéreo" de varios países europeos.

Sánchez ha recordado también el aumento de las incursiones aéreas no permitidas con aviones de combate, muestra de que "el grado de exigencia de la defensa aérea es cada vez mas alto".

El presidente ha destacado asimismo la labor de los contingentes desplegados en Turquía; en Bosnia, dentro de las misiones de la Unión Europea, o la presencia del Ejército en Irak, con labores de asesoramiento y adiestramiento en la lucha contra el terrorismo.

Sin olvidar el "extraordinario trabajo" que realiza el contingente español en el Líbano, en una "situación complicada" debido a la inestabilidad persistente en Oriente Medio.

El presidente del Gobierno ha prestado especial atención al continente africano y a la labor "absolutamente clave" del Ejército español en países como Mozambique, República Centroafricana o en Somalia, y en la lucha contra la piratería marítima en el cuerno de África.

España, ha recordado también Sánchez, es el único país con efectivos en permanencia desde el comienzo de la operación Atalanta de lucha contra la piratería, tanto desde el mar como desde el aire.

Y ha lanzado un recuerdo especial a los militares desplegados en América Latina, en la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y a los marinos y científicos a bordo del buque de investigación oceanográfico Hespérides, en la costa sur de Argentina.

A todos ellos el presidente les ha deseado "toda clase de éxitos" en su misión y que el próximo año "traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ella", además de ensalzar el compromiso de los 175 hombres y mujeres que "han dado su vida" en estos 36 años de misiones en el exterior.