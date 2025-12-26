El PP rechaza la iniciativa de Más Madrid para crear una comisión de investigación sobre el Hospital de Torrejón

El PP ha rechazado la solicitud de Más Madrid para crear una comisión de investigación en la Asamblea con la que analizar el impacto en la calidad asistencial del Hospital de Torrejón de Ardoz derivado de la gestión realizada por la empresa Ribera Salud.

Así lo ha manifestado el principal grupo de la oposición en un escrito enviado a la Mesa de la Asamblea, al que ha tenido acceso Europa Press. Los populares buscan llevar a votación su veto en la próxima sesión de la Cámara de Vallecas, donde tienen mayoría absoluta.

Esta petición surgió a raíz de unos audios en los que un alto directivo emplazaba a rechazar pacientes o prácticas "no rentables". En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra la "censura" del PP, una situación que "lleva años" haciendo ante "cualquier iniciativa de la oposición sobre la colaboración publico-privada de la sanidad".

"No dejan saber a dónde va el dinero, no permiten que investiguemos un escándalo del calibre del Hospital de Torrejón", ha criticado Bergerot, que ha apuntado que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "ejerce un control sobre el Parlamento de todos los madrileños como si quisiera ser el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán". Considera que lo hace porque "tiene muchísimo que esconder".

"Este nuevo veto a la comisión de investigación, que se votará en la Asamblea a petición del PP, es un veto a que pongamos negro sobre blanco cómo funciona un modelo que está triturando la sanidad pública para insuflar cifras millonarias a Ribera o Quirón", ha lamentado.

Asimismo, la portavoz de Más Madrid ha expresado que si esta solicitud se ha vetado es porque "lo único que pretenden es que siga todo igual", con una sanidad pública "colapsada, con más de un millón de personas en listas de espera y unos sinvergüenzas que están enriqueciéndose de la salud".