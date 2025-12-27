El PP exprime su mayoría en el Senado contra el Gobierno: 100 interrogatorios, una decena de conflictos y juegos con Junts

Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, contestando a las preguntas del senador popular Alejo Miranda es la instantánea que mejor refleja cómo el PP ha exprimido al máximo su mayoría absoluta en el Senado para hacer oposición al Gobierno. Superado el 2024, cuando la Cámara Alta se convirtió en su bastión contra la ley de amnistía, los populares, con Alicia García a la cabeza, han perfeccionado su acción para tratar de cercar al Ejecutivo por todos los flancos: cerca de 100 comparecencias en las comisiones de investigación, media decena de ministros reprobados y el doble de conflictos institucionales con el Gobierno y el Congreso.

La mayoría absoluta en el Senado que cosechó el PP en las elecciones veraniegas de 2023, y a lo que acompañó los buenos resultados en los comicios autonómicos, dieron a los de Alberto Núñez Feijóo el control casi absoluto de la Cámara Alta. Desde entonces, los partidos del Gobierno y sus socios no dejan de denunciar el "uso partidista" que los conservadores hacen del Senado, pero estos sostienen que son la última defensa de la democracia. Bajo este argumento, han puesto en pie de guerra a la Cámara Alta con el Ejecutivo de Sánchez y el Congreso.

Las comparecencias

Cuando el 30 de octubre, Sánchez entró en la sala Clara Campoamor, donde se celebran los interrogatorios sobre el caso Koldo, lo hizo como el segundo presidente del Gobierno en activo que comparecía ante una comisión de investigación. Sin embargo, su presencia en la Cámara Alta, postergada durante meses por el propio PP, fue el culmen de una larga retahíla de sesiones previas -cerca de 60 en 2025- por las que desfilaron hasta siete ministros y exministros -Ángel Víctor Torres, Luis Planas, Óscar Puente, Óscar López, Pilar Alegría, Teresa Ribera y Reyes Maroto- y hasta la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Lejos de quedarse aquí, los populares han tenido funcionando otras tres comisiones de investigación a la vez, aunque a un ritmo mucho menor. Una sobre la dana en la Comunitat Valenciana que se cobró la vida de 229 personas, otra sobre el apagón que tuvo lugar el 28 de abril y una última sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Las tres comisiones han mantenido un perfil bajo y solo en esta última ha habido una comparecencia relevante, la del propio presidente del CIS, José Félix Tezanos.

Al margen de las comisiones, los populares también han aprovechado para reprobar a tres ministros durante este año. Dos veces al responsable de Transportes, Óscar Puente, por su "matonismo" y "no asumir su responsabilidad" en el caos ferroviario; otra a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, por sus palabras sobre la financiación catalana; y, por último, a Mónica García, que ocupa la cartera de Sanidad. Además, han reprobado en varias ocasiones las actitudes del Gobierno en su conjunto. La última, hace apenas unas semanas, por las "injerencias" y "presiones" del Ejecutivo contra la Justicia.

De conflicto en conflicto

Los populares han tratado, también, de hacer del Senado un escaparate de lo que llaman "leyes Feijóo", toda aquella iniciativa legislativa que impulse el PP. Sin embargo, no han logrado el éxito esperado. Cualquier norma que sea admitida a trámite en la Cámara Alta pasa directamente al Congreso para ser tramitada y allí las mayorías son otras. PSOE y Sumar tienen el control de la Mesa de la Cámara Baja y lo han usado para bloquear cualquier ley impulsada por el PP. Una situación que ha llevado a los conservadores a aprobar un choque institucional para que el Tribunal Constitucional dirima la situación.

Esta herramienta, la del conflicto de intereses, se ha convertido en una de las preferidas del PP. Nunca antes usada en democracia para resolver una disputa Congreso-Senado, los populares han impulsado en este año desde la Cámara Alta una decena de ellas, la mitad contra el Congreso y la otra mitad contra el Gobierno. Los motivos son varios. Desde la modificación por parte del Ejecutivo de una norma una vez fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, a la supresión por parte de la Mesa del Congreso de enmiendas aprobadas en el Senado y que habían sido vetadas previamente por el Gobierno o el hecho de que Sánchez no haya presentado Presupuestos.

Éxitos y fracasos

No obstante, la estrategia que mayor rédito le ha dado a los populares ha sido la de pactar puntualmente con los socios del Ejecutivo. Cualquier norma, tras ser aprobada por el Congreso, debe pasar por el Senado, donde el PP ha aprovechado para introducir enmiendas que podían gustar a Junts y PNV o, directamente, apoyar algunos de los cambios que planteaban estas formaciones. Así, a su vuelta a la Cámara Baja, los de Feijóo se aseguraban el respaldo de estos aliados o, por lo menos, poner en apuros al Gobierno con alguna votación de riesgo.

Y donde han fracasado ha sido en su intento de forzar que Sánchez acudiera a la sesión de control al Gobierno en el Senado. El PP reformó el reglamento de la Cámara para obligar al presidente del Gobierno a responder a sus preguntas al menos una vez por periodo de sesiones. Sin embargo, Sánchez ha hecho caso omiso y lleva desde el 12 de marzo de 2024 sin acudir. Ahora está por ver si los conservadores consiguen ir un paso más allá en 2026 y preparan nuevas estrategias para tratar de cercar al Ejecutivo.