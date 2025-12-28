Juanfran Pérez Llorca: “La reconstrucción es lo peor explicado por el anterior Consell”

- ¿Qué le parecen los WhatsApp de Salomé Pradas el día de la dana?

No quiero entrar a ese tipo de valoraciones que forman parte de una investigación judicial, a la que tengo mucho respeto. Los WhatsApp son parte del contexto de una conversación que no he visto hasta el final y, por lo tanto, es muy difícil prejuzgar. Esa tarea le corresponde a la jueza de una instrucción.

"El día de la dana dejó en evidencia las costuras de todas las administraciones" Juanfran Pérez Llorca — President de la Generalitat Valenciana

- ¿Se ha sentido engañado por ese relato de Mazón que ha variado durante meses?

No me he sentido engañado. El día de la dana pasaron muchas cosas que demostraron que ninguna administración estaba preparada. Por mucha guerra de relatos de unos y otros, dejó en evidencia las costuras de todas las administraciones. Como sociedad tampoco estábamos preparados para una catástrofe de esas dimensiones. Desde ese día hasta hoy hemos conocido cosas que ese día éramos incapaces de prevenir y que, por lo tanto, eso nos hace cambiar de opinión constantemente.

"Lo que preocupa a los alcaldes es acabar las obras porque hay una frustración respecto a la lentitud" Juanfran Pérez Llorca — President de la Generalitat Valenciana

Pérez Llorca, en un momento de la entrevista en la sede de la Generalitat en Alicante. / A.Domínguez.

- ¿Qué piden los alcaldes de la dana?

Lo que más les preocupa es acabar las obras porque hay una frustración respecto a la lentitud, especialmente por parte del Gobierno de España, en afrontar cambios legislativos que permitirán mejor gestión de recursos económicos y mayor celeridad en la ejecución de las obras. La Generalitat optó por la vía de emergencia; el Gobierno no quiso. Cuando el ministro Óscar Puente y el conseller Martínez Mus partieron la construcción de puentes locales en las ciudades afectadas, hemos visto que la mayoría de puentes hechos por la Generalitat por el procedimiento de emergencia están acabados. Y los del Gobierno de España, algunos que están a punto de acabarse y otros en fase de construcción. Una de las frustraciones más grandes que tienen los alcaldes es la falta de cambios normativos que no se han producido en un año.

"La Comision Mixta está pedida ya por carta, pero no tenemos respuesta del Gobierno" Juanfran Pérez Llorca — President de la Generalitat Valenciana

- Una de las consecuencias de la dana que se arrastra es el colapso de Ferrocarrils de la Generalitat.

El trabajo de reconstrucción es una de las cuestiones que peor ha explicado el anterior gobierno de la Generalitat. Se ha hecho un trabajo impresionante. Ahora que he empezado a conocerlo como president, me he quedado sorprendido del esfuerzo que se ha hecho primero para retirar residuos, coches, escombros o enseres y después afrontar una reconstrucción de muchísimas vías de comunicación, puentes, carreteras, de tren. A pesar de los problemas que aún puede haber en el tema ferroviario se ha recuperado toda la intermodal de Metrovalencia. Pero sobre todo hay un problema en Cercanías y que es una competencia que hay que reprocharle al Gobierno.

- ¿Habrá alguna variación en las competencias para la Autoridad Metropolitana de Transportes?

Ahí debería haber más colaboración entre las administraciones. Llevo poco más de 20 días como president, pero el área de infraestructuras de la Generalitat es muy solvente, en el tema ferroviario y del transporte. Se han solventado cosas con muchísima, muchísima rapidez. Ojalá esa capacidad de reacción que ha tenido la Generalitat la tenga el Gobierno de España. El ministro. Óscar Puente parece una especie de doctor Jekyll y Mister Hyde, hay momentos que duran la sensación de que es un gestor hábil y otros que se pierde en un relato, a veces un poco ofensivo.

- Hay una vía que es competencia de la Generalitat, la de Dénia-Gandia.

Hemos perdido años. Recuerde que se comprado trenes que no pasaban por los puentes. En esta legislatura se han tenido que ampliar esos puentes. Se está trabajando en ese proyecto, pero como no voy a dar fechas que después no se pueden cumplir. Pero asumo el compromiso que esa conexión ferroviaria esté en marcha cuanto antes.