Cómo descubrió la autoridad suiza la fortuna de Luis Bárcenas, Persona Expuesta Políticamente (PEP), de 48,2 millones de euros en 2010

GAFI, París, 1989. España y Suiza suscriben un acuerdo del llamado G-7, (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) que crea el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales). El GAFI define lo que es una de sus funciones: supervisar los movimientos de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) para luchar contra la corrupción.

Son PEP, señala el acuerdo, aquellos “individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia, como jefes de Estado, políticos, ministros, altos cargos militares o jueces, ejecutivos de empresas del Estado, o altos cargos de importantes partidos políticos”.

¿Cómo se hace la supervisión? Los PEP deben ser considerados por la banca y entidades reguladoras nacionales como personas de alto riesgo. El banco que identifica a un cliente como PEP, o como un familiar asociado de un PEP, debe aplicar un estricto escrutinio, aun en el caso de que el PP no sea un cliente directo del banco, sino beneficiario de los activos en cuestión. Los bancos, pues, deben vigilar especialmente los movimientos bancarios y cambiarios y una recomendación, la número 20, señala la obligatoriedad de informar a las autoridades sobre transacciones “sospechosas”. Y la petición, por ejemplo, de una tarjeta Visa es lo que denominan una red flag, bandera roja o señal de alerta.

El 3 de enero de 2010, el todavía senador Luis Bárcenas - que había abandonado de manera “transitoria” su cargo de tesorero nacional en julio de 2009, tras pactarlo con Mariano Rajoy, por su imputación por delito fiscal y cohecho en el caso Gürtel – solicitó a su gestora, Agathe Stimoli, en el banco suizo LGT de Ginebra, que tramitase una tarjeta Visa por valor de 25.000 euros mensuales para utilizar en Alaska.

El juez Baltasar Garzón, a cargo del caso Gürtel, había pedido auxilio judicial a Suiza el 2 de marzo de 2009. Y la respuesta se estaba tramitando.

Bárcenas tenía cerrado su paquete de vacaciones a Alaska. Había hecho reserva para esquiar en 2010 con la empresa Beyond Boundaries (Más allá de las fronteras), especializada en helisquí, el deporte en el que el helicóptero sustituye al telesilla en la operación de traslado de un puñado selecto de esquiadores a las montañas de nieve virgen, en unas alturas, claro, donde no hay pistas.

Top Card, empresa que administraba en Zúrich las tarjetas de crédito, cursa la petición del LGT Bank al Visa Card Center. Y es aquí cuando salta la alarma. La Visa urgente es denegada a expensas de hacer una investigación.

He aquí que LGT tiene que informar por qué de su decisión a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Dinero de Suiza (MROS por sus siglas en inglés). Y, a su vez, el MROS hace dos cosas: toma contacto con el fiscal Sergio Mastroiani, que está elaborando la respuesta a la comisión rogatoria española. Al tiempo, aporta la información a su institución homóloga, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llamada en España Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Y, enseguida, la Fiscalía Anticorrupción ya la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están al corriente.

Luis Bárcenas posee cuentas bancarias en Suiza.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pasa al ataque. Le piden al juez Francisco Monterde, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, a cargo de investigar al entonces todavía senador Bárcenas, que se envíe otra comisión rogatoria a Suiza. El fiscal Juan Ignacio Campos -quien en 2020 se haría cargo de investigar a Juan Carlos I- canaliza la petición. El juez Monterde la envia el 14 de abril. Bárcenas renuncia a su acta de senador el 19 de abril de 2010.

La clarificación sobre la increíble fortuna acumulada por Bárcenas en Suiza tardará todavía en llegar a España -pero no al PP que la conocerá porque el extesorero intenta paralizar la entrega de los datos a través de varios recursos que van a ser desestimados-, lo que ocurrirá en diciembre de 2012.

Primero, en diciembre de 2012, el juez Pablo Ruz sabrá que Bárcenas ha tenido dinero depositado en el LGT Bank por valor de 22.144.832 euros a principios de 2008. Y, más tarde, a través de otra cuenta en el banco de Lombard Odier, Ginebra, Ruz llega a la espectacular cifra completa: Bárcenas ha llegado a poseer en total ¡48.292.341 euros! Esa cantidad sufrirá una merma, ya que una parte del dinero estaba invertida por acciones de empresas cotizadas y se verán afectadas por la crisis provocada en la Gran Recesión de 2008-2012. En marzo de 2013, con gran parte de la información aflorada, Bárcenas, de regreso de unas vacaciones de esquí, esta vez en Canadá contestará a una reportera en Barajas con su famosa 'peineta'.

He aquí cómo funcionaban las unidades de inteligencia en una fase de colaboración que, en abril de 2010, quedó enmarcada en la ley de 28 de abril de 2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo.

El PP resultaría condenado como partícipe a título lucrativo en el juicio de Gürtel época 1999-2005 y sentenciado a pagar 245.492 euros.

Pero la principal confesión de Bárcenas, su escrito de defensa del 15 de julio de 2013 no afectó, posteriormente, en octubre de 2021, en el juicio oral sobre la caja B del PP y los sobresueldos, a la cúpula del partido, habida cuenta de que la instrucción la había excluido.

