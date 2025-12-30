Las negociaciones para la investidura de Guardiola siguen abiertas a la espera de "concretar medidas"

Las negociaciones para la investidura de María Guardiola continúan abiertas a la espera de "concretar medidas" que puedan concitar el consenso de los distintos grupos parlamentarios. Tras esa primera llamada ya confirmada a Vox, el diálogo se mantiene, aunque por el momento no se han producido avances específicos en el contenido de los acuerdos.

"Los extremeños han hablado y han dicho alto y claro que quieren continuar con la senda de crecimiento económico avalada por todos los indicadores económicos y laborales en nuestra región, y que quieren que María Guardiola sea presidenta cuatro años más", ha reiterado este martes la portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, en la sala de prensa de la Junta para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. / JUNTA DE EXTREMADURA

Diálogo sin plazos

Manzano ha indicado que Guardiola se ha mostrado abierta a hablar con los representantes de los extremeños, con el objetivo de definir medidas compartidas que permitan dar continuidad al crecimiento económico y a la generación de empleo en la región. La portavoz de la Junta en funciones ha reiterado que el proceso negociador sigue abierto y que los contactos continuarán mientras se avanza en la identificación de posibles consensos para la próxima legislatura.

Las conversaciones se desarrollan sin plazos cerrados y desde la prudencia, con la voluntad de explorar puntos de encuentro entre las distintas formaciones. El pasado viernes tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Guardiola confirmó una primera llamada al candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, sin que hasta la fecha haya constancia pública de más avances.

206 medidas

De cara a ese posible acuerdo, los populares estudian las 206 medidas que la formación de Santiago Abascal puso encima de la mesa para aprobar los presupuestos de 2026, una negociación que resultó infructuosa y que precisamente desembocó en la convocatoria anticipada de elecciones el pasado 21 de diciembre. En estos comicios, el PP obtuvo 29 diputados (frente a los 28 anteriores), el PSOE 18 (antes 28), Vox subió de cinco a 11 y Unidas por Extremadura de cuatro a siete.

Al haber obtenido más escaños que todo el bloque de la izquierda, Guardiola podría ser investida presidenta de la Junta solo con la abstención de Vox en segunda votación, una opción que no parece contemplar la formación de Santiago Abascal tras salir reforzada de los comicios. Y en cualquier caso, para garantizar la gobernabilidad durante la nueva legislatura y, por tanto, esa estabilidad que el PP buscaba al adelantar las elecciones, necesitará cerrar un pacto a largo plazo, ya sea para seguir gobernando en solitario con apoyos puntuales o de nuevo en coalición.

Sindicatos y ley LGTBI

"Tenemos que hablar de un gran acuerdo donde se pongan sobre la mesa las cuestiones que necesita Extremadura para continuar avanzando", reconoció Guardiola al respecto. Entre las demandas de Vox destacan algunas como el recorte de fondos a los sindicatos, la derogación de la Ley LGTBI, una nueva reducción de impuestos, aumento del presupuesto en sanidad y educación, eliminar las plazas de menores extranjeros no acompañados en Extremadura y una auditoría para las asociaciones que reciban subvenciones.

"Algunas de ellas ya dijimos que eran inasumibles porque chocaban con la legalidad. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar ya sobre ese documento para poner sobre la mesa qué cuestiones podrían hacernos llegar a un acuerdo y cuáles se tendrían que modular", concluyó Guardiola al respecto.