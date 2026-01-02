Feijóo retrasará "por respeto" la comparecencia de Zapatero en el Senado pero ve posible su imputación por Plus Ultra

El presidente nacional del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no descarta que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pueda sentarse en el banquillo de los acusados durante el año 2026 por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Así lo afirmó durante una entrevista con Servimedia, la primera que concede en el nuevo año, en la que confirmó que su idea es que Zapatero sea "uno de los últimos en comparecer" en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' para recabar más información antes de interrogarle.

"El presidente Zapatero tiene que acreditar si medió o no medió en el rescate de un avión por un importe de 53 millones de euros de dinero público, tiene que explicar por qué durante tanto tiempo viajaba una o dos veces al mes a entrevistarse con el dictador Maduro, y tiene que explicar si realmente es un lobista o no de empresas asiáticas", le reclamó Feijóo.

"Como no ha dado explicaciones, pues le hemos tenido que llamar y comparecerá en el Senado, en la comisión de investigación, y no descarto que el expresidente del Gobierno puede sentarse en un banquillo, pero eso no es una responsabilidad ni una potestad mía. Eso dependerá de los sumarios, de las investigaciones, de la UCO y, al final, de los jueces", añadió.

Feijóo remarcó que no tiene "ningún interés" por ver esta escena, pero incidió en que Zapatero debe cesar su "silencio" y aclarar informaciones que son "absolutamente alarmantes". Entre ellas, su encuentro con el empresario Julio Martínez en El Pardo unas horas antes de que el directivo fuera detenido por la Policía Nacional en el marco de la causa por la que se investiga a Plus Ultra por blanqueo de fondos públicos.

No obstante, el PP no tiene previsto forzar su comparecencia en el corto plazo. Primero, porque antes desfilarán otros implicados en el caso, como puede ser el propio Julio Martínez. Y, en segundo lugar, "por una cuestión de respeto". "Será uno de los últimos en comparecer simplemente porque ha sido presidente del Gobierno de mi país", explicitó.