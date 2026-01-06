Sánchez acusa a Trump de intervenir en Venezuela “para apropiarse de sus recursos naturales”

Pedro Sánchez ha endurecido el tono contra la "acción militar" de EEUU en Venezuela y la captura de Nicolás Madura al calificarla de "ilegal" y acusar a Donald Trump de tener el objetivo de "cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales". "Una ilegitimidad no puede ser respondida como una ilegalidad", ha asegurado durante una rueda de prensa desde París tras participar en la cumbre de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania. En esta línea, ha ofrecido la mediación de España para facilitar el diálogo entre el Gobierno venezolano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, y la oposición, con la finalidad de que este proceso acabe en elecciones libres.

El jefe del Ejecutivo ha avisado que la intervención militar supone un “precedente terrible y muy peligroso”, utilizando también el término “invasión” e insistiendo en que recuerda a otras operaciones guiadas por la “sed de petróleo”. “Nosotros no podemos aceptarlo”, apuntó tajante ante las posiciones más tibias de otros socios europeos.

La amenaza expansionista de Trump sobre Groenlandia es para Sánchez otra línea roja, ante la que ha avisado que “España no va a ser cómplice de tal atropello”. Esta misma tarde, antes de que se celebrase la cumbre de París, el gobierno español firmó un comunicado conjunto con Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca donde defienden la soberanía de la isla.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado también que durante los próximos días se reunirá con los grupos parlamentarios del Congreso para trasladar el papel que está dispuesto a desempeñar España en la contribución a Ucrania de producirse un alto el fuego. Aunque no está cerrado todavía, además de la contribución económica, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a enviar tropas de paz españolas. Un extremo que necesitaría el aval del Congreso.