Venezolanos ven al país en un limbo legal con la presidencia de Delcy Rodríguez: "Hacen lo que les da la gana y estamos un poco presos"

La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por orden del norteamericano Donald Trump ha precedido a la jura como presidenta encargada de la hasta ahora número dos del régimen, Delcy Rodríguez. La hasta hace dos días vicepresidenta ha pasado a liderar el país junto a su hermano Jorge Rodríguez, a su vez presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y todos estos cambios se han producido sin participación del pueblo venezolano, que tanto en la propia Venezuela como los alrededor de 8 millones que viven en el exterior, observa expectante estas maniobras políticas.

EL PERIÓDICO ha recogido las opiniones de una decena de venezolanos residentes en el país, tanto en Caracas como en otras localidades, cuyas respuestas evidencian su asombro por los cambios y la total ausencia de la población en estas decisiones. Los ciudadanos se mantienen recluidos en sus casas ante el temor de los controles policiales y de las caravanas de los colectivos paramilitares chavistas, que han patrullado en motocicletas y con armas las ciudades del país. Por petición expresa de todos los consultados de manera telefónica, esta redacción utiliza nombres simulados para evitar cualquier consecuencia legal por dar libremente sus opiniones a un medio de comunicación extranjero.

Simpatizantes del chavismo se manifiestan durante una marcha en apoyo al inicio de la Asamblea Nacional este lunes, en Caracas (Venezuela). / RONALD PEÑA R. / EFE

"Hay un vacío legal, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó a Delcy Rodríguez la orden de tomar posesión de la presidencia. Pero eso en realidad no está establecido en la Constitución", lamenta Ana, que traslada a este periódico su inquietud: "Está ocurriendo lo que siempre pasa aquí, y es algo a lo que ya estamos acostumbrados: en el fondo ellos hacen lo que les da la gana y estamos un poco presos. Simplemente, tenemos que acatar lo que ellos digan".

Los hermanos Rodríguez

Tideo Hernández, que es periodista, destaca que Delcy Rodríguez se ha convertido "en presidenta encargada en ausencia de Maduro. [...] Los venezolanos han escuchado las palabras de Donald Trump y Marco Rubio y algunos se temen que tendrán a los hermanos Rodríguez [Delcy y Jorge] como principales interlocutores y que haya un chavismo continuista. Otros esperan que se trate de una cuestión de pragmatismo al seguir contando el régimen con el control de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad".

Sobre el papel que desempeñan ahora los hermanos Rodríguez, tras la detención de Maduro, Ana asegura que ella solo puede hablar de este tema con sus personas más cercanas: "Lo hablamos por WhatsApp, se hablan en las casas. Yo no me sentiría segura hablando esto en la calle, sin saber quién me está escuchando. Lo que sí es preocupante es la omisión de Edmundo González y de María Corina Machado porque tienen un evidente respaldo de la población".

El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. / Palacio de Miraflores / EFE

Para Ana lo relevante de todo es que "Trump es un empresario que ha hecho un pacto, y a él le da igual quién gobierne en Venezuela. Simplemente quiere sacar petróleo, y por eso le conviene que Delcy y Jorge se queden en el poder. También hay muchas cosas que no estamos viendo y gente que se está lucrando de todo esto. Es difícil hacer un análisis", lamenta esta mujer, que considera que este es uno de los motivos por los que ningún venezolano ha celebrado la salida de Maduro: "Hay miedo y somos cuidadosos porque sabemos que todavía no está resuelto quién va a quedar aquí y si realmente habrá elecciones".

"Alta peligrosidad"

José, por su parte, justifica que la oposición no haya salido a movilizarse porque considera "virtualmente imposible hacerlo en el contexto de alta peligrosidad que existe en el ambiente", al mismo tiempo que persiste "una combinación de censura y completa oscuridad en cuanto a fuentes oficiales para poder informar sobre estos hechos". Al igual que Ana, relata que él habla con sus allegados "a través de aplicaciones móviles, desde sus casas. Y esto con cierto miedo porque pueden ser espiados o incluso sometidos a una revisión de sus dispositivos electrónicos al salir. Por eso, la preocupación por [el presidente electo] Edmundo González o María Corina Machado ha pasado a un segundo plano. La gente está más bien enfocada en la incertidumbre que plantea lo que pueda hacer o dejar de hacer Delcy Rodríguez".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), llegan al helipuerto de Wall Street este lunes, para ser traslados al tribunal federal en Nueva York / Stringer / EFE

En este sentido, el periodista Tideo Hernández destaca que a muchos ciudadanos venezolanos "les parece que María Corina Machado y Edmundo González no van a participar en el Gobierno a corto plazo, pero no saben si se harán nuevas elecciones o si esperarán a que EEUU negocie su entrada en el ejecutivo con el régimen. Sus plataformas [partidos] ponen como condición para negociar la excarcelación de presos políticos y la promesa de garantías de seguridad para el regreso de refugiados y perseguidos fuera del país", advierte.

Seguidores de Nicolás Maduro en Caracas / EP

Y tampoco ayuda, lamentan los consultados por esta redacción, que tanto el ministro de Defensa, "Vladimir Padrino, como Delcy Rodríguez hayan establecido un Estado de excepción que los propios ciudadanos no saben qué implicaciones concretas acarrea: "Una familiar, que es abogada, me envió un video que especifica las consecuencias que tiene. Dicen que solo deberíamos salir a abastecernos, a hacer mercado o para ir a la farmacia. Siento que estamos todos como en un limbo", dice Ana.

"Garantías restringidas"

Antonio, también informador de profesión, aclara a EL PERIÓDICO que la decisión del Gobierno de Caracas de decretar el "Estado de Excepción por Conmoción Exterior significa que las garantías están restringidas y los derechos también. Sin embargo, el toque de queda no se está cumpliendo porque hay gente por las calles".

Por su parte Sonia, residente en un municipio del oeste del país, no muy lejos de la frontera con Colombia, resume su opinión en una frase: "Todos estamos muy preocupados por la incertidumbre y el manejo de la situación que puedan hacer los hermanos Rodríguez tras la detención de Nicolás Maduro".