El Gobierno avanza un crecimiento de la economía del 0,7% en el cuarto trimestre del año

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el producto interior bruto (PIB) creció el 0,7 % en el cuarto trimestre del año, una décima más que en el anterior, por lo que se mantiene el pulso de la economía gracias "en parte" a la buena marcha del mercado de trabajo.

Así lo ha indicado Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que el consumo privado será el "principal determinante" de la buena evolución económica, gracias al empleo y a las ganancias de poder adquisitivo, así como la inversión empresarial.

Por contra, ha reconocido que el sector exterior "va a detraer algunas décimas" al crecimiento de PIB.

Según ha explicado, el avance del 0,7 % en el ultimo trimestre del año tendrá "un efecto arrastre" de un punto porcentual para 2026, lo que "acerca" el cumplimiento del 2,2 % que tiene previsto el Gobierno para el conjunto del año.

Para el ministro, el "liderazgo" de España en el ámbito económico es "particularmente relevante" teniendo en cuenta el "contexto complejo y de desaceleración" de los principales socios, y también porque el patrón de crecimiento es "saneado y equilibrado".

Empleo, en sectores de alto valor añadido

Cuerpo ha detallado que la creación de empleo se está concentrando en sectores de alto valor añadido, con crecimientos 2,5 veces superior al crecimiento promedio de la ocupación, ámbitos que se pueden permitir salarios más altos y conllevan igualmente una mayor productividad.

Por ello, ha hecho hincapié en que el empleo que se crea es de "una mayor calidad" y con contratos "más estables", lo que ha provocado que la temporalidad se sitúe en "mínimos históricos".

Otros elementos que ha querido destacar el ministro han sido el crecimiento de la productividad por hora y la evolución de la renta per cápita real de los hogares españoles, que "ha evolucionado desde 2022 y hasta el segundo trimestre de 2025 por encima de los principales países de la OCDE".

Cuerpo también ha insistido en la situación financiera "saneada" de los hogares españoles -generalizada para todos los niveles de renta- y el incremento del ahorro, lo que es "compatible" con el aumento del consumo y por tanto hay "margen para seguir creciendo y seguir mejorando nuestro crecimiento".

Todo esto provoca, en su opinión, "un sentimiento de mayor confianza, de mayor optimismo de los agentes económicos en España frente a nuestros principales socios" a pesar del "complejo contexto internacional".