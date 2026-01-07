El envío de tropas a Ucrania divide al Gobierno: IU advierte de que no lo apoyará y Yolanda Díaz guarda silencio

El envío de tropas españolas a Ucrania que plantea Pedro Sánchez divide ya al Gobierno de coalición, con algunos sectores de Sumar rechazando abiertamente esta opción y avanzando que se opondrán, en caso de producirse una votación en el Congreso. Así lo ha planteado Izquierda Unida, con una representante -Sira Rego- en el Consejo de Ministros y cinco diputados en el Congreso. Mientras tanto, la líder de Sumar en el Ejecutivo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado por el momento pronunciarse, al igual que su partido, Sumar.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, se ha mostrado radicalmente en contra del envío de tropas que planteó Sánchez este martes desde París, donde anunció una ronda de contactos la semana que viene con los grupos parlamentarios del Congreso para analizar el envío, que estaría en todo caso condicionado al fin de la guerra. “La próxima semana contactaré solo con la mayoría de grupos de la Cámara para plantearles cómo deberíamos sumarnos desde España y cuál debería ser nuestra contribución, siempre y cuando se acuerde ese alto el fuego”, informó tras la reunión de la Coalición de Voluntarios. Esa cita tuvo entre sus asuntos el despliegue de tropas internacionales en Ucrania, una opción defendida por Francia, Reino Unido y Turquía.

En el caso de España, el presidente Pedro Sánchez manifestó desde París su disposición a intervenir en una eventual misión de paz en Ucrania, siempre que se alcance previamente un acuerdo de alto el fuego y se diseñe un marco de garantías de seguridad en el país. “Por primera vez, desde hace cuatro años que se inició la invasión de Putin a Ucrania, empiezan a cobrar forma un marco de seguridad que puede permitir, eventualmente, que termine la guerra y se alcance una paz justa y duradera en Ucrania, que es lo que hemos venido defendiendo los europeos desde el principio de esta agresión por parte de Putin”, aseguró desde París.

Para hacer efectiva la decisión, tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados, donde no está claro el apoyo de los socios del Gobierno. Podemos ya ha expresado su rechazo y tampoco tendrá el apoyo cerrado de Sumar, donde Izquierda Unida ha sido el primero que avanzó su rechazo. "No vamos a apoyar en ningún momento el envío de tropas que tengan el mínimo riesgo de acabar confrontando en un conflicto", defendió Santiago en una entrevista en Cadena Ser a última hora del martes.

El dirigente condicionó cualquier envío a que la decisión se tomara bajo el mandato de la ONU y tras un acuerdo del Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene poder de veto. Además, reclamó que hubiera un acuerdo entre Rusia y Ucrania y que se desplegaran "fuerzas de observación de interposición para el cumplimiento del acuerdo", detalló Enrique Santiago, que continuó advirtiendo que "lo que no vamos a aceptar desde luego es ir a una guerra".

Sánchez condicionó el envío de tropas españolas a la firma de un alto al fuego con ciertas garantías, algo que, sin embargo, no convence al portavoz parlamentario de IU, para quien "los términos que plantea Macron son confusos y peligrosos". El dirigente criticó que el planteamiento de hecho por Macron en la Coalición de Voluntarios, que reúne a 35 países para abordar la guerra de Ucrania. Así, censuró que el primer ministro francés planteara "una fuerza multinacional bajo la dirección de Francia y Reino Unido no para supervisar la tregua, sino para asegurar la reconstrucción de las fuerzas de Ucrania y respaldar la disuasión ante Rusia", comenzó, antes de zanjar: "Eso es respaldar la confrontación, eso es entrar en una guerra".

Yolanda Díaz guarda silencio

Yolanda Díaz, este miércoles en una entrevista en TVE, ha evitado pronunciarse sobre el posible envío de tropas españolas a Ucrania, cuando le han preguntado por la ronda de contactos convocada por Sánchez la próxima semana. En este punto, la dirigente se ha limitado a pedir a los partidos que tomen posición frente a Trump: "Yo espero que las fuerzas políticas de este país por una vez estén a la altura de las circunstancias", señaló.

La vicepresidenta segunda del Gobierno también evitó pronunciarse hasta en dos ocasiones sobre si España debe responder a EEUU cerrando las bases de la OTAN en enclaves como Rota o Morón; un asunto que Díaz ha esquivado, llegando a reconducir al conductor del programa: "No nos centremos en el dedo sino en la luna. Hay una intervención en Venezuela, se está vulnerando la legalidad internacional. Permítame que abra un poco el foco", comentó, evitando posicionarse sobre este punto. Una diferencia de sensibilidad respecto a IU, que aboga por la salida de España de la OTAN, con el consiguiente cierre de las bases en suelo español.