Caso Koldo
El juez Puente deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión Koldo en el Senado como pidió el PP
También rechaza que sea juzgado por un tribunal de jurado
No habrá comparecencia este jueves del exministro José Luis Ábalos en el Senado. El magistrado del Tribunal Supremo que le investiga en el caso Koldo y le mantiene en prisión preventiva considera que "ante la singular premura" por parte de los senadores del PP para citarle este 8 de enero, no será posible su asistencia mañana a la Cámara Alta, pues es necesario dar audiencia a las partes sobre la petición. No descarta que esta comparecencia pueda realizarse más adelante.
Por otra parte, el juez también ha rechazado la petición formulada por Ábalos para que la causa especial relativa a irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia se acomodase a las normas previstas para el enjuiciamiento por tribunal de jurado, con la correlativa nulidad de los autos de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral ya dictados contra él.S
Según selaña el juez instructor en su resolución, la ley reguladora del jurado excluye los delitos cuyo enjuiciamiento, como en este caso, venga atribuido a la Audiencia Nacional, aunque por razón del aforamiento de uno de los investigados corresponda al Supremo la instrucción y fases posteriores, como el juicio, de los mismos. A ello agrega que el escrito del exministro señala con "acierto" que "el aforamiento modifica el órgano judicial ordinariamente competente, pero no el procedimiento".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una década frente a la panadería O Cornecho: el roscón artesanal aún resiste
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Un 2026 de concierto en Santiago: Katy Perry, Maroon 5, Linkin Park... todos los artistas que nos visitarán este año
- Huye de un control de alcoholemia en la AC-550 en una furgoneta robada y es interceptado en Santiago
- O galego esmorece na escola: só o utiliza predominantemente o 10% do alumnado
- O Xelmírez II, o único instituto de Santiago cun equipo directivo feminino: «É incrible que sorprenda que as mulleres ocupen postos de liderado»
- Los Reyes Magos recorren las calles de Santiago
- Lo último para despedir la Navidad en Galicia: un bosque mágico a menos de una hora de Santiago