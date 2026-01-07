PSN-PSOE
María Chivite anunciará dos cambios en la parte socialista del Gobierno de Navarra
El objetivo de la presidenta de Navarra sería "dar un impulso político a lo que resta de la legislatura"
EFE
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, anunciará este jueves dos cambios al frente de consejerías de la parte socialista de su Ejecutivo.
El objetivo sería "dar un impulso político a lo que resta de la legislatura", según han apuntado diversas fuentes consultadas por EFE.
Los cambios afectarán a dos cargos relevantes, del ámbito más cercano de la presidenta socialista. De los trece consejeros con los que cuenta el Gobierno navarro, ocho corresponden al PSN-PSOE.
Los otros dos socios del Ejecutivo Foral, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, cuentan con cuatro y una consejería respectivamente, que no está previsto que se vean afectadas.
Desde que María Chivite tomó posesión por segunda vez como presidenta de Navarra en 2023, su Ejecutivo ha afrontado dos cambios, el primero el del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, por su nombramiento como secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades.
A Cigudosa le sustituyó Patricia Fanlo quien hace aproximadamente un año fue cesada por Chivite, dando paso a Juan Luis García al frente del departamento.
- Una década frente a la panadería O Cornecho: el roscón artesanal aún resiste
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Un 2026 de concierto en Santiago: Katy Perry, Maroon 5, Linkin Park... todos los artistas que nos visitarán este año
- Huye de un control de alcoholemia en la AC-550 en una furgoneta robada y es interceptado en Santiago
- Un hostelero gallego relanza la marca de agua que se sirvió en el «Titanic»
- La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
- Un estudiante de la USC con un 95% de discapacidad: «Creo que son un loitador»