Unidas por Extremadura, sobre la financiación autonómica: "Ni ordinalidad ni dumping fiscal"

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este viernes, en relación con el futuro modelo de financiación autonómica, que "ni ordinalidad ni dumping fiscal entre comunidades", y ha defendido un sistema que avance hacia "un país equitativo, justo y que redistribuye la riqueza".

De Miguel se ha pronunciado así después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya trasladado este pasado jueves al líder de ERC, Oriol Junqueras, una propuesta de nuevo modelo de financiación para todas las comunidades autónomas. Según Esquerra Republicana, el planteamiento supondría para Cataluña unos 4.700 millones de euros adicionales, mientras que el PP ha expresado de forma inmediata su rechazo y Junts lo ha calificado como "un poco más de café".

Críticas a la ordinalidad

Junqueras fue el primero en informar del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo central y destacó que el nuevo modelo implicaría el respeto al principio de ordinalidad. Esto es, que cada región aporte a la caja común del Estado en función de su recaudación fiscal. Este criterio persigue que Cataluña no pierda posiciones en el ranking de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema de financiación y de los mecanismos de nivelación entre territorios.

Frente a este planteamiento, la dirigente de Unidas por Extremadura ha rechazado que la ordinalidad deba ser un elemento central del nuevo sistema. En un mensaje difundido en sus redes sociales, recogido por la Agencia Efe, De Miguel ha afirmado que "ni ordinalidad ni dumping fiscal entre comunidades" y ha insistido en que el modelo de financiación debe orientarse a corregir desigualdades y no a consolidarlas.

Reparto de la riqueza

A juicio de la líder de la formación, aceptar determinados planteamientos en materia de financiación autonómica tendría consecuencias negativas tanto desde el punto de vista social como territorial. "Asumir las tesis de la derecha nos lleva al abismo social y territorial", ha señalado, en referencia a los modelos que, según su opinión, priorizan la competencia fiscal entre comunidades frente a la solidaridad interterritorial.

Desde Unidas por Extremadura han defendido en distintas ocasiones la necesidad de un sistema de financiación que tenga en cuenta las particularidades de los territorios con menor renta y mayores dificultades demográficas, como Extremadura, y que garantice la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad con independencia del lugar de residencia.

El debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica vuelve así al centro de la agenda política, con posiciones enfrentadas entre los distintos partidos y comunidades autónomas, a la espera de que el Gobierno concrete los detalles de su propuesta y abra un proceso de negociación más amplio.