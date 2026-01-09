El PSPV pide citar a Feijóo en el Congreso por la dana y 'contraprogramar' a Bernabé en el Senado

Congreso y Senado tienen sus propias comisiones de investigación sobre la dana. Pese a analizar un mismo hecho, las dos cámaras que componen las Cortes Generales están llevando una evolución totalmente distinta, fruto de las diferentes mayorías que la componen, con tiempos, trabajos y comparecientes diversos, sin embargo, los caminos dispares que están llevando cada una de estas comisiones convergerán el próximo 27 de enero en una especie de competición entre PP y PSPV por lograr el foco: los primeros llamando a Pilar Bernabé y los segundos contraprogramándolo y pidiendo la citación de Alberto Núñez Feijóo.

La actividad parlamentaria tiene mucho de pillería y los socialistas valencianos han tirado de ella para deslucir una de las declaraciones en la que los 'populares' querían poner buena parte de la carne sobre el asador: la de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. El Consell no ha dejado de referirse a Bernabé como la "codirectora" de la emergencia durante el 29 de octubre desde el día de la dana, en una forma de expandirle las responsabilidades que tenía el mando único que encabezaba la entonces consellera Salomé Pradas.

En base a esa responsabilidad el PP aprobó el jueves en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, citar a Bernabé el próximo 27 de enero a la comisión de investigación de la Cámara Alta. Ya la habían llamado a la comisión de las Corts, pero al ser un cargo estatal rehusó acudir asegurando que la competencia sobre su fiscalización la tienen las Cortes Generales, entre ellas, el Senado. Es decir, la dirigente socialista ha de acudir marcando en rojo una de las citas importantes para los populares en la comisión.

Feijóo, a su llegada a su despacho en el Congreso este viernes / J.L.R.

Pero este viernes ese color ha perdido fuerza. En una comparecencia este viernes, la líder del PSPV, Diana Morant, ha anunciado que los socialistas pedirán citar a Feijóo en la comisión de investigación de la dana del Congreso el 27 de enero. Se podría decir que en política hay más días que casualidades y de todos los que muestra el calendario, los socialistas han elegido en su propuesta el mismo día que habían elegido los populares para llamar a Bernabé. Aunque falta que esa petición reciba el visto bueno del resto de grupos de izquierdas.

"Feijóo se plantó aquí para mentir"

El anuncio de esa petición de llamarlo a comparecer lo ha hecho Morant después de la declaración del dirigente gallego ante la jueza de la causa de la dana. En ella ha reconocido que no tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo hasta pocos minutos antes de las ocho de la tarde cuando su equipo de prensa le enseña teletipos, una declaración que chocaría con lo que dijo el 31 de octubre en València cuando aseguró que Mazón le mantuvo informado de todo lo que ocurría.

Ante ello, Morant ha señalado que "la mentira no cabe en política, menos en un drama que ha causado 230 víctimas mortales". Así, ha afeado que mientras los familiares todavía buscaban el cadáver de sus seres queridos, "Feijóo se plantó aquí para mentir". "Hoy ha reconocido que mintió, que nos mintió a los valencianos y a la sociedad española y lo hizo para salvar al nada honorable Mazón y a su partido", ha acusado al tiempo que ha indicado que ante ello "está inhabilitado para hacer política" y le ha reclamado que pida perdón a los familiares y a Juanfran Pérez Llorca que le exija ese perdón.