El PP acusa a Sánchez de “despreciar a la democracia, aferrarse al poder y estar enfangado de corrupción”

La última jornada de la XVIII Interparlamentaria del PP arrancó este domingo con la reunión de la Mesa de Portavoces, moderada por Pedro Rollán Ojeada, presidente del Senado, y en la que intervinieron Ester Muñoz, portavoz en el Congreso y sus homólogos en la Cámara Alta, Alicia García, y en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

En su intervención Rollán Ojeda, cuestionó la falta de presupuestos por parte del Gobierno de Sánchez. A las puertas de las fronteras, está la guerra de Ucrania y se suma la captura del dictador de Venezuela. Apeló al “rearme de la UE”, de la que dijo su “futuro depende del compromiso de todos los países miembros con una solución de presente y futuro”. Tras aludir a la importancia de la separación de poderes, acusó al Gobierno de Sánchez de “hurtar” la capacidad del Senado de someter a votación iniciativas promovidas por el PP.

En su intervención, Alicia García lanzó tres preguntas: ¿España funciona mejor que hace dos años? ¿Tenemos más estabilidad? ¿Y limpieza democrática? “La respuesta es no”, respondió tajante tras apelar a la “decencia política” y acusar al Gobierno de Sánchez de “no gobernar”. “Es abuso de poder. En democracia no se gobierna sin Parlamento”, censuró acusando al presidente del Gobierno de “despreciar a la democracia y de aferrarse al poder, no dar la cara y estar enfangado de corrupción”. Alertó de la “red de chanchullos que crece cada día”, tras aludir a las comparecencias que su partido forzará en el Senado tanto del exmilitante socialista y ex asesor en Moncloa, Francisco Salazar, como del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“España tiene alternativa. 2026 no va de resistir, va de volver a gobernar para la mayoría, ese cambio tiene nombre y presidente: Alberto Núñez Feijóo”, concluyó.

Interparlamentaria del PP en A Coruña / Carlos Pardellas

“La unión de los europeos es nuestra garantía de supervivencia. España sin Europa está más sola aún”, advirtió González Pons. Durante su intervención habló de la Constitución y de la UE, ambas estructuras normativas en “crisis”. “Lo europeo se parece a un gallinero”, cuestionó tras aludir a las “deficiencias estructurales”. “Europa es la oportunidad de ser alguien en el mundo contemporáneo, si no seríamos comparsas en la fiesta de gigantes a la que asistimos”, advirtió. Advirtió de que España no está lejos de Ucrania, por lo que apeló a “no olvidarse de Ucrania”. Salió en defensa de la Alianza y llamó a ser más “precavidos y previsores” ante el actual contexto geopolítico. Ser fuertes incluso para hacer valer los valores más fuertes y democráticos

Sobre la detención de Maduro por EEUU en Venezuela, González Pons aseguró que el PP “estará hasta el final y celebrará ese final con la misma fraternidad” con la que, dijo, han estado “cada día durante la pesadilla totalitaria”, incluso cuando les “detenían” o no los dejaban entrar. También manifestó su solidaridad con Irán, en especial a sus mujeres.

Ester Muñoz enumeró diez ejes prioritarios para el PP, entre los que citó la vivienda, la inmigración, la seguridad, la educación, la sanidad y servicios sociales o el fortalecimiento de las instituciones. “Tenemos un presidente del Gobierno atrincherado, utiliza la Fiscalía, no aprueba los presupuestos”, censuró. “No vale con pegar más fuerte, hay que levantarse. Venceremos, lo importante es ganar y cómo hacerlo”, apuntó Muñoz.

Sobre vivienda, la principal preocupación de los españoles, fue tajante: “Okupas y jetas, a las calles”. En cuanto a inmigración defendió su aterrizaje en España con un contrato de trabajo. “Los que vengan a delinquir que se vayan”, zanjó. Lamentó también el aumento de la inseguridad en el país: “Los delitos crecen y el Gobierno no hace nada; y el miedo lleva al odio”.

También aludió a la necesidad de recuperar la fortaleza de las clases medias, ya que el salario actual en España, criticó, se acerca más al mínimo que al salario medio de Europa.