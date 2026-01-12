El PSOE exige transparencia en las negociaciones entre PP y Vox y critica que Guardiola se "eche en los brazos de quienes desconfiaba"

El PSOE de Extremadura ha reclamado este lunes a la presidenta en funciones y dirigente del PP, María Guardiola, explicaciones y transparencia sobre las negociaciones que está llevando a cabo con Vox para conformar un nuevo gobierno en Extremadura y ha lamentado que este partido sea el elegido "prioritariamente".

A través de la portavoz socialista en la diputación permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha solicitado también que se negocie pensando en la política que mejora la vida de la gente "y no en el politiqueo que mejora la vida personal del que se sientan en un sillón o en un coche oficial", ha reclamado.

Aunque tras las elecciones, había voces que pedían la abstención del PSOE para que gobernara el PP en solitario, Álvarez ha confirmado que Guardiola no ha llamado al presidente de la gestora del PSOE "para hablar del futuro de esta tierra ni para pedirnos nada para garantizar la estabilidad". Se produjo una conversación entre ambos después de las elecciones, pero solo fue "una llamada de cortesía".

El "compañero de viaje no cree en el estado de las autonomías"

En este sentido, los socialistas critican que Guardiola se haya "echado en los brazos de los que desconfiaba (en alusión a Vox) y de aquellos con los que no quería negociar en el último año y acusaba de hacer pinza con el PSOE; aquellos que niegan la violencia machista, que no creen en el estado de las autonomías, en la cooperación al desarrollo ni en la negociación sindical". Así, lamenta que lo único que ha hecho la presidenta en funciones desde la jornada electoral es "elegir a su compañero de viaje, que es el mismo partido del que desconfiaba para aprobar los presupuestos y que abandonó el gobierno en 2024".

Y ha denunciado también que sobre esas negociaciones que han comenzado PP y Vox "nadie da la cara, no cuentan qué quieren hacer con Extremadura". Así, ha señalado que lo único que se conoce hasta la fecha, "y a través de un medio subvencionado por Guardiola", es que Vox va a exigir la presidencia de la Asamblea, la vicepresidencia de la Junta y varias consejerías. "Pero, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Guardiola para mantenerse al frente de la Junta después del fracaso de no llegar a la mayoría absoluta?", se ha preguntado Álvarez. "Los extremeños tenemos derecho a conocer con luz y taquígrafo esas negociaciones, tenemos que saber qué quieren hacer con la educación, con la sanidad, cómo piensan bajar el desempleo y mejorar la vida de los extremeños".

"Más incertidumbres que nunca"

Sin embargo, la portavoz socialista sostiene que tanto a PP como a Vox "no le importamos los extremeños, solo le importan los despachos, los asesores, los coches oficiales y está siendo un espectáculo mediático bochornoso que hace que Extremadura siga paralizada dos meses y medio después de la convocatoria de elecciones".

En este sentido, Piedad Álvarez ha denunciado la parálisis y el empeoramiento de la comunidad con una situación de inestabilidad y "con más incertidumbres que nunca". Asimismo, ha criticado que Extremadura se gobierna desde Madrid, "siguiendo los intereses de Feijóo y Abascal".

La socialista ha recordado que su partido fue la segunda fuerza más votada en las pasadas elecciones de diciembre y seguirá aportando alternativas "para tener servicios públicos de calidad, para aprovechar el crecimiento que tiene España y converger con el resto del Estado y para seguir ofreciendo las recetas que dieron a esta tierra la mayor etapa de certidumbre y estabilidad de la historia de la democracia".