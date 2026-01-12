Sánchez revela que pidió a Delcy Rodríguez en una llamada “continuar liberando presos políticos”

Pedro Sánchez reclamó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “la necesidad de continuar liberando presos políticos” durante una llamada telefónica el pasado viernes. El jefe del Ejecutivo conversó también con el líder opositor Edmundo González, asilado en España, trasladando a ambos su disposición a facilitar una mediación que derive en una transición con “elecciones libres”, según ha revelado durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, tras reunirse este lunes en La Moncloa.

La brújula del Gobierno apunta hacia una transición que “tiene que ser pacífica e inclusiva”. Esto es, incorporando a todos los actores "representativos de la sociedad venezolana" para derivar en unas elecciones “transparentes y limpias” que otorguen legitimidad al gobierno saliente. De hecho, Sánchez se ha referido a Delcy Rodríguez como "presidenta temporal".

El presidente del Gobierno también ha agradecido a José Luis Rodríguez Zapatero su “buen hacer” para la liberación de presos políticos en Venezuela. Este mismo lunes, Caracas ha sacado de la cárcel a Alejandro González de Canales Plaza, exmarido de la activista venezolana Rocío San Miguel, que fue excarcelada y traída a España la semana pasada junto a otros cuatro presos españoles. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, el canario Miguel Moreno Dapena y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona.

La mención explícita a las gestiones del expresidente socialista por parte del jefe negociador del madurismo, Jorge Rodríguez, no dejó de alimentar la controversia y las dudas, mientras que este viernes un juez de la Audiencia Nacional incoaba diligencias previas contra el expresidente ante una querella de Hazte Oír por “apuntalar” al régimen de Maduro. Asimismo, el PP ha anunciado que lo hará comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, al respecto del rescate de la aerolínea Plus Ultra, tras tildarlo como el "embajador de Maduro en España".

Quienes conocen al expresidente español admiten que nada de lo ocurrido ha sorprendido a Zapatero. Lleva años con una labor en la que pretendía, dicen fuentes próximas, convencer que no vencer al sistema chavista con la idea de ganarse su confianza primero y pedir medidas después encaminadas a la democracia. Ahora, Delcy Rodríguez "es la clave" para el devenir y, admitían aunque "no será fácil pero ella es una mujer inteligente".

En el Ejecutivo dijeron valorar y respetar su labor en Venezuela desde el primero, pero señalando que no actúa en su nombre. "Evidentemente, no actúa en nombre del Gobierno ni con su mandato”, subrayaba el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la pasada semana.