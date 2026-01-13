El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania

El gabinete de la Presidencia del Gobierno y el de Alberto Núñez Feijóo mantuvieron una conversación este martes, en la que el equipo del Partido Popular (PP) trasladó a Moncloa su disposición a un encuentro con Pedro Sánchez y sugirió el lunes como una fecha posible para el mismo. Según comunican los populares, se le trasladó asimismo al equipo del jefe del Ejecutivo que la entrevista no debería circunscribirse a Ucrania y al eventual envío a ese país de tropas españolas, en una misión apalabrada por los líderes europeos pero aún por determinar, sino que debería servir también para abordar de manera integral todo lo referente a la seguridad nacional y a la defensa.

Fuentes de Moncloa no tardaron en responder al requerimiento del PP, aceptándolo de pleno: "El Presidente del Gobierno estará encantado de recibir al líder de la oposición este lunes y explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. También le informará de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno para responder a ellos, algo que el ejecutivo viene haciendo de forma regular ante el Congreso y los medios de comunicación", explicaron.

En concreto, el gabinete del PP le requería abordar el gasto militar futuro y su "desglose", así como las "prioridades estratégicas que se están siguiendo en política exterior", donde los conservadores alertan de la "manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en nuestros aliados de la OTAN", así como de los "vínculos con la dictadura de Venezuela". Además, el PP le adelantó al Gobierno, antes de la reunión entre ambos líderes, que no apoyarán "ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de forma aislada, como pretende con el envío de tropas, y que nuestra posición es someter a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior". A lo que añaden que "si hay razones inexplicables por las que no pueda [el presidente Sánchez] atender esta exigencia, el PP le recomienda que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura".

El eventual envío de tropas españolas a un país extranjero necesita obligatoriamente el aval del Congreso de los Diputados, según quedó establecido en la ley de Defensa aprobada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo que retiró las tropas de Irak, a donde las había enviado, dentro de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, el Gabinete de José María Aznar.

Este domingo, durante su discurso de clausura de la interparlamentaria del PP celebrada en A Coruña, Alberto Núñez Feijóo ironizó sobre la reclamación de apoyo realizada por Sánchez, quien anunció el 6 de enero, tras reunirse con sus homólogos europeos en París, una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para recabar el apoyo a esa futura misión en Ucrania. "Cuando les interesa reaparece el Congreso de los Diputados. ¿Hombre, esto está bien, no? Hombre, pues yo lo voy a decir con mucha claridad. Ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas. Bien, el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa. Pero con la misma contundencia le digo que no está con un gobierno mentiroso y tramposo", se explayó al respecto el líder del PP.