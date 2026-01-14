Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este martes que un eventual pacto de su formación con el Partido Popular para gobernar Extremadura solo será posible si se produce un cambio "claro y real" de políticas. Entre las condiciones planteadas, ha mencionado la reversión de las políticas derivadas del Pacto Verde europeo, el rechazo al Pacto Migratorio, la revisión de las políticas de género y la aplicación de rebajas fiscales.

Abascal ha realizado estas declaraciones en un acto de precampaña electoral en Calamocha (Teruel), enmarcado en las autonómicas aragonesas, a una semana de que se constituya la Asamblea de Extremadura. Aunque ni el PP ni Vox lo confirman oficialmente, las conversaciones entre ambas formaciones ya están en marcha y así lo ha dado a entender el dirigente.

El líder de Vox ha subrayado que su partido no entrará en ningún gobierno autonómico para mantener el rumbo actual, y ha insistido en que su posición no responde a un dogma ni a una cuestión de principios abstractos, sino a la voluntad de utilizar los acuerdos como herramienta para modificar políticas concretas. En este sentido, ha asegurado que Vox está dispuesto a alcanzar pactos tanto dentro como fuera de los ejecutivos, siempre que se respeten los puntos esenciales de su programa y se garantice un cambio de dirección política.

Referencias a Guardiola

Abascal se ha referido expresamente a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y ha recordado que esta ha planteado públicamente que Vox debería entrar en el Gobierno regional. Según ha señalado, si esa propuesta va acompañada de la aceptación de medidas clave defendidas por Vox, su formación estaría dispuesta a asumir responsabilidades de gobierno.

No obstante, también ha criticado la actitud mantenida hasta ahora por Guardiola hacia Vox, a la que ha calificado de poco respetuosa, y ha reprochado que los desacuerdos políticos se hayan presentado como conflictos personales. Pese a ello, ha reiterado que Vox mantiene su voluntad de acuerdo si el Partido Popular rectifica y actúa con coherencia.

El presidente de Vox ha advertido de que, si no se produce ese cambio de rumbo, no habrá pacto en Extremadura, y ha señalado que será el Partido Popular el que deba decidir si opta por nuevas elecciones o por un cambio de estrategia. En cualquier caso, ha recalcado que Vox no negociará cargos ni puestos, sino políticas concretas, y que su prioridad es que cualquier acuerdo tenga efectos reales en la acción de gobierno.

Críticas al PP por Sánchez

En paralelo, Vox ha cargado este martes contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por aceptar una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar un eventual envío de tropas españolas a Ucrania. Desde la formación consideran que ese encuentro supone "dar un balón de oxígeno" al jefe del Ejecutivo en un momento de debilidad política del Partido Socialista.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado en rueda de prensa que el PP "sigue arrastrándose detrás del PSOE", incluso después de las elecciones extremeñas, en las que la derecha resultó vencedora y los socialistas sufrieron un fuerte retroceso.

Preguntada por si ese encuentro podría interferir en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, Rodríguez de Millán lo ha negado, aunque ha señalado que Vox "toma nota" de la reunión. "No puede ser negociar en Extremadura y, al mismo tiempo, tener al líder nacional del PP sentándose con Sánchez, pero eso lo tendrán que explicar ellos", ha indicado.

El PP pide responsabilidad

En este contexto, la portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha pedido este martes "responsabilidad" a Vox en las negociaciones y ha defendido una "negociación en bloque" que incluya cuestiones como los presupuestos regionales, la conformación del gobierno o la presidencia de la Asamblea, con el objetivo de garantizar estabilidad a la región.

Manzano se ha mostrado convencida de que los partidos implicados sabrán "llevar a buen puerto" las conversaciones y alcanzar un acuerdo que permita que Extremadura crezca y gane estabilidad. "Lo que pedimos a Vox es responsabilidad y que participe en la toma de decisiones donde deben adoptarse, que es en el Consejo de Gobierno", ha señalado.

Sobre las más de 200 propuestas presentadas por Vox (las mismas que condicionaron su apoyo al Presupuesto de 2026 y que desembocaron en las elecciones anticipadas), Manzano ha abogado por ser "respetuosa con la negociación" y ha evitado entrar en detalles. "Por lealtad institucional y respeto, no puedo trasladar nada más en este momento", ha concluido.