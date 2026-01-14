Un empresario señala que los pagos a Pujol Ferrusola “no encajan” con una intermediación

El juicio sobre la fortuna en Andorra de la familia Pujol se ha centrado este miércoles en la piedra angular del caso: de dónde salió ese dinero, algo clave para determinar si hay blanqueo de capitales. Para ello se ha interrogado a distintos empresarios que participaron en las operaciones por las que el principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola, cobró de las empresas intervinientes. El más categórico ha sido el primero, que ha señalado que la constructora Copisa presentó la mejor oferta y que el pago al primogénito del expresidente de la Generalitat por una supuesta intermediación "no encaja".

Martín Francisco Sicilia, que era director de la división de construcción y ahora lo es de Proyectos de Técnicas Reunidas, que se encargó de la ampliación de una refinería de Repsol en Cartagena, ha explicado que para la subcontratación de empresas se contaba con un listado de entidades y que la finalmente elegida, Copisa, fue la mejor oferta técnica y económicamente para proceder a la ejecución del proyecto. Por esa operación Jordi Pujol Ferrusola cobró 611.794 euros.

El testigo ha señalado que no hubo "nadie externo" y que "en absoluto" sabía por qué Copisa había facturado al hijo del 'expresident'. A la pregunta concreta de que si, según el procedimiento habitual, "encaja la intermediación de externa", por la que cobró el primogénito del expresidente, ha sido tajante y la respondió con un "no".

Su testimonio ha llevado al abogado de Pujol Ferrusola -el único de hermanos Pujol que sigue asistiendo a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid)- a preguntarle si sabía que la refinería se iba a ampliar, a lo que ha respondido que era "un hecho palpable", que "todo el mundo sabía". Lo ha tenido que admitir que desconocía es si Copisa lo ignoraba, que sería lo que justificaría el pago por esta empresa a Pujol Ferrusola.

Y esa justo era la clave que se traslucía tanto de las preguntas de fiscalía y Abogacía del Estado, por un lado, y de la defensa, por el otro. Todos los testigos han sido preguntados en relación con los intermediarios y si ello supone una cobro con contrato o sin él. El problema ha sido que los que eran vendedores no podían asegurar que el comprador no hubiera llegado a interesarse por esas tierras a partir del primogénito de los Pujol.

El que era directivo de Copisa Basilio Antonio Rodríguez Marín, citado como testigo en relación con la venta de acciones de Cevalls y Ceacsa, ha asegurado que no le "sonaban de nada" las empresas Proyect Marketing e Imisa, de Jordi Pujol Ferrusola. El primogénito cobró por esta operación 148.195.

Fotovoltaicas

Por su parte, Manuel López-Feliú, de Renovalia Balcelona, ha explicado que vio a Pujol Ferrusola una sola vez, en la reunión inicial para la compra-venta de una planta foltaica en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Aseguró que fue el primogénito el que le avisó de la posibilidad de negocio, y dedicaron un año a la operación, por lo que la comisión pagada estaría justificada. Ha afirmado que retribuyeron según lo acordado con el vendador y Pujol Ferrusola fue "agente de la parte vendedora".

Quien ha explicado cómo se producía el cálculo del pago de comisiones a los intermediarios ha sido Antonio Lodeiro Guardiola, quien representó a la inmobiliaria del grupo Copisa, Nomensauro, en la compra de tres fincas en L'Hospitalet de Llobregat, por las que las empresas de Pujol Ferrusola cobraron 195.000 euros.

Según el testigo, el pago a los intermediarios se hacen "a éxito" y solían ser de un 3%. "Me trae un suelo y, si lo compro, le pago 3%. Como eran dos personas -una de ellas Ramón Gironés, entonces suegro de Pujol Ferrusola y el otro Xavier Corominas, que también declaró como- lo que se acordó es que cada persona facturaría para que la suma coincida con el 3% por el que se compraron los terrenos", ha señalado.

A preguntas del abogado del Estado José Ignacio Ocio ha admitido que Ramón Gironés, ya fallecido, trabajaba con "algo relacionado con la Diputación", para a continuación añadir que él no preguntaba a los "intermediarios de suelo si tiene cargo o si trabajan externamente".

Ha añadido que no recuerda si se firmó un acuerdo de intermediación con Corominas y Gironés, pero que "lo normal es que no", aunque "últimamente sí es verdad que se hace una aceptación de información, para tener al menos un papel y que el intermediario esté más tranquilo", pero entonces lo "habitual" era que "no se firmara".

México

También han salido a relucir operaciones en las que participaron las constructoras Insolux Corsan y Emte, que se fusionó con Comsa en 2009. Una de ellas es el proyecto de desarrollo de hoteles y un campo de golf, entre otros servicios, denominado Azul de Cortés, impulsado por Insolux en ese país, y por el que el primogénito del expresidente obtuvo un beneficio de 13,4 millones de euros. La fiscalía considera que toda la operativa fue una simulación. En el juicio ha comparecido, un representante de Insolux que ha admitido que él revisó la documentación y que todo era correcto y que no conocía a Pujol Ferrusola.

Emte, por su parte, realizó pagos a una sociedad de Pujol Ferrusola por labores de consultoría. En 2008 suscribió un contrato con la mercantil Project Marketing Cat, propiedad del hijo del expresidente, para la prospección y eventual implantación de la empresa o cualquiera de sus filiales en México. Por esa asesoría la empresa percibió 154.048 euros. Un directivo actual de Comsa Emte ha admitido la existencia de ese contrato y el pago a la sociedad de Pujol Ferrusola.

Testigo equivocado

El día ha dado hasta para la citación de un testigo sin relación alguna con el caso, aunque sí dijo que trabajaba en el ámbio inmobiliario. Empezó diciéndoselo al presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, que le recomendó esperar a que el fiscal le preguntara. Pero no conocía ni a acusados ni a las empresas implicadas a la causa, así que comentó: "Se han equivocado". A continuación añadió que ya se imaginaba que sería un error seguramente.