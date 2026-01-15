Montero comparece este jueves en el Senado tras los registros en la SEPI

El Senado celebrará este jueves un Pleno extraordinario forzado por la mayoría absoluta del PP, en el que comparecerán las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen, y se creará una nueva comisión de investigación, que estará centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el objetivo de dilucidar si el Ejecutivo "pudo beneficiar" con el "pago de favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

El Pleno comenzará a las 10,30 horas, y el PP ha citado a Montero y Aagesen acusándolas de que sus departamentos están "bajo sospecha" por "la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro".

La creación del nuevo organismo y las comparecencias de las vicepresidentas llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Dos días después de los arrestos, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a las pesquisas de la Audiencia Nacional.

La SEPI, "el centro de la trama corrupta del sanchismo"

"La SEPI es una empresa estratégica. Gestiona empresas de energía, telecomunicaciones, defensa, transporte y miles de millones de euros de dinero público. La SEPI gestiona el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado para salvar a empresas en riesgo durante la pandemia. 2.681 millones de euros concedidos a 28 empresas. Aquí está la gravedad. Sabemos que más de un tercio de esa cantidad, casi mil millones de euros, están bajo investigación judicial", argumentaba hace unos días la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

García esgrimió que la SEPI es "el centro de la trama corrupta del sanchismo" que afecta a "contratos, subvenciones, ayudas públicas y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE", y ha recordado que la Audiencia Nacional investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, con "contratos innecesarios, ayudas bajo sospecha y mordidas canalizadas a través de sociedades pantalla".

"El Gobierno y el 'sanchismo' han convertido la SEPI en una caja negra al servicio de su corrupción, en un cajero automático para pagar favores políticos e incluso favores internacionales", agregó.

Zapatero, "el embajador de Maduro en España"

La portavoz 'popular' lamentó el "deterioro histórico" que ha supuesto, bajo su punto de vista, la gestión de la SEPI desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, poniendo como ejemplo los "500 millones de euros de pérdidas" de Correos en 2024.

Por otro lado, García pidió al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que permaneciera "localizado" en España para acudir a la 'comisión Koldo' del Senado, donde está citado por el PP aunque todavía sin fecha definida. A este respecto, fuentes 'populares' descartan que su interrogatorio en la Cámara Alta se produzca en el mes de enero.

"Zapatero es el perejil de todas las salsas, ha sido encubridor de la dictadura de Maduro y ha mediado en el rescate de Plus Ultra. (...) Le pedimos que esté localizado porque la corrupción al otro lado del charco no nos hace olvidar la corrupción 'sanchista' en España", ha señalado.

Constitución de la comisión

Fuentes del PP en el Senado explicaron que, tras la previsible aprobación con la mayoría absoluta del PP, en el mes de febrero se convocará una sesión para constituir la comisión de investigación y establecer el reparto de la presidencia y los miembros de la Mesa y fijar los primeras comparecencias.

A este respecto, las mismas fuentes apuntan a la posibilidad de citar a la propia María Jesús Montero, en calidad de responsable política de la SEPI, así como al expresidente del organismo Vicente Fernández o la exmilitante del PSOE Leire Díez.