Los socios del Gobierno avisan del "riesgo" de no frenar a Trump y ven "muerta" a la OTAN

Todos, del primero al último de los socios del Gobierno, han avisado del "riesgo" -con esta o con palabras más contundentes como "amenaza"- que supone no pararle los pies a Donald Trump tras su intervención militar en Venezuela y su insistencia en anexionarse Groenlandia, un territorio perteneciente a un país de la OTAN, Dinamarca. Así, la práctica mayoría coincide en que la actitud del presidente de Estados Unidos condena al fracaso a la OTAN y exige, por tanto, "más Europa". Si en algo han divergido es en la condena al ya expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta sobre la posición de España ante la situación en Venezuela, los socios del Ejecutivo han mostrado su condena firme a lo que consideran que fue una "vulneración" del derecho internacional, adoptada de forma unilateral, sin el respaldo de las Naciones Unidos y sin que mediara ninguna agresión por parte del Gobierno venezolano. Además, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha apuntado que "la muy mala noticia es que ya no hacen falta trolas" para realizar este tipo de acciones.

Tras este análisis, los aliados del Gobierno han coincidido en que la impunidad con la que actúa Trump y su intención de reinstaurar las zonas de influencia siguiendo la doctrina Carter pone en riesgo todo el sistema multilateral creado tras la Segunda Guerra Mundial. "EEUU es hoy el mayor riesgo geopolítico internacional, nada de lo que hemos visto va a remitir", ha sido el aviso que ha lanzado la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.

Y no ha sido la única. "La principal amenaza a nuestro pueblo es Donald Trump y los Estados Unidos", ha recalcado la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha advertido de que el presidente de EEUU ya ha "impuesto la ley de la selva". En este sentido, ha sido el portavoz de EH Bildu Jon Iñárritu el que ha advertido que el comportamiento de Trump podría llevar a otros países a actuar de la misma manera y ha señalado que Marruecos podría tomar la determinación de invadir Ceuta y Melilla.

Independencia en defensa

Todas estas críticas han llevado a los socios de izquierdas a cuestionar la OTAN. Sobre todo cuando Trump ha dejado clara su intención de controlar Groenlandia, por las buenas o por las malas. A este respecto, el diputado de Sumar Agustín Santos ha denunciado que esto supondría tener al "enemigo dentro de casa" y que eso pondría en duda la legitimidad de las bases estadounidense en España. Iñárritu también ha recalcado que "no puede ser que el miembro más importante sea quien esté amenazando" a otro aliado. Y Belarra, directamente, ha dicho que la OTAN "ha muerto, está rota, ya no existe".

Con este panorama, la propuesta que han puesto sobre la mesa es construir "más Europa". Santos ha apuntado a la necesidad de un "rearme moral" de la Unión Europea que vaya acompañado de "un auténtico ejército europeo"; Vaquero, la más contundente en este aspecto, ha exigido una "Europa menos dependiente en defensa y seguridad"; Iñárritu ha hablado de que es el momento de que la UE sea "mayor de edad" y tome decisiones "en base a sus intereses"; y la diputada de Junts Marta Madrenas que se construya un "marco internacional" que permita frenar este tipo de comportamientos.