El embajador palestino en España acusa a Israel: “El genocidio es política de Estado planificada, no una reacción”

Nacido en un campo de refugiados de Cisjordania hace 66 años, Husni Abdel Wahed, el primer embajador de Palestina en España, asegura sentir un inmenso dolor en la lejanía: “es mi pueblo, es mi gente, es mi sangre la que se está derramando”.

El diplomático denuncia en esta entrevista que “Israel siempre ha contado con impunidad”, que “nunca ha tenido que asumir ningún coste” y que “esta vez no es la excepción”. Mantiene, asegura, “el asesinato diario contra la población palestina”. “Sigue la hambruna, faltan medicamentos, está siendo un invierno crudo para la gente en Gaza que no tiene casa e Israel ni siquiera ha permitido el ingreso de tiendas de campaña”, lamenta. “Niños, mujeres y ancianos se están muriendo de frío”, sentencia.

Hosni Abdel reclama que Israel reconozca el derecho del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano “en tan solo el 22% de la Palestina histórica”. “Hay un pueblo que ha reconocido al colonizador de su tierra, que es el Estado de Israel, y falta que la potencia ocupante reconozca a su víctima, que es el pueblo palestino”, añade.

El diplomático palestino cree que Israel ha utilizado los atentados del 7 de octubre de Israel cometidos por Israel para desplegar unos planes que ya existían: “una reacción no puede ser tan larga ni tan sangrienta; un genocidio es política de Estado planificada, no una respuesta”. Se niega a aceptar que el 7 de octubre sea el origen del sufrimiento que padece hoy el pueblo palestino: “el 7 de octubre es una escala sangrienta que ha tenido consecuencias nefastas, pero no es el comienzo de la historia porque Israel ocupa Palestina desde el año 1948 y no lo ha hecho regalándonos flores ni dándonos besos mañana, tarde y noche”. “Israel ha sido una potencia de ocupación criminal, asesina y genocida”, concluye.

Husni Abdel Wahed, cuando se le pregunta, evita calificar a Hamás de organización terrorista: “yo no puedo afirmar el concepto de terrorismo porque no hay una definición acreditada de terrorismo. George Washington, cuando luchó por la independencia de Estados Unidos, había sido calificado de cualquier cosa por parte de la corona británica. Los pueblos latinoamericanos, cuando lucharon por su independencia, fueron calificados de cualquier cosa. Y cuando los franceses ocuparon Madrid, no sé cómo les habrían llamado”. El embajador palestino alude a la diversidad política e ideológica de su pueblo para asegurar que “el camino es el diálogo y la búsqueda de la paz” y que esto “se le ha dicho a los diferentes componentes palestinos, incluida Hamás”.

Husni Abdel Wahed afirma que Pedro Sánchez ha sido pionero y líder en el reconocimiento del Estado de Palestina: “su Gobierno, al igual que el pueblo de España, han sido muy congruentes con los principios y valores humanos”. El diplomático cree que “la batalla de la humanidad se juega en Palestina porque están en juego los valores de la humanidad” y concluye que “la justicia, la libertad, la paz, a vida y el futuro son los valores por los que lucha el pueblo palestino”.